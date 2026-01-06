Venezuela pide al CSNU que inste a EE.UU. a liberar a Maduro y a la primera dama

Nueva York, VIVA – Mensajero Venezuela para las Naciones Unidas (PBB), Samuel Moncanda dijo que fue la última acción militar de Estados Unidos contra Venezuela que resultó en el arresto del Presidente Nicolás Maduro impulsado por el deseo de controlar sus recursos naturales.

«El 3 de enero de 2026 es una fecha que tiene un profundo significado histórico, no sólo para Venezuela sino también para el sistema internacional en su conjunto», dijo Samuel Moncada al hablar en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, informó anadolu, Lunes 6 de enero de 2026.

Moncada calificó la acción militar estadounidense como un «ataque armado ilegal y sin ley».



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparece ante un tribunal de EE.UU.

«Venezuela se presenta hoy ante este Consejo con una profunda convicción de que la paz internacional sólo puede mantenerse si se respeta el derecho internacional sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas», dijo.

Destacó que la última acción estadounidense «es una flagrante violación de la Carta de la ONU por parte del gobierno estadounidense» y advirtió que «hoy no sólo está en juego la soberanía de Venezuela».

«También están en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la validez del principio de que ningún Estado puede posicionarse como juez, parte y ejecutor del orden mundial», afirmó.

Citó la riqueza natural de Venezuela como el motivo detrás del ataque estadounidense. «No podemos ignorar el elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de este ataque debido a sus recursos naturales».

«El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y presión externa», añadió.

Sostiene que el uso de la violencia para controlar los recursos de otros países o rediseñar gobiernos «nos recuerda las peores prácticas del colonialismo y el neocolonialismo».

Al llamar al Consejo de Seguridad a actuar, exigió al gobierno estadounidense «respetar plenamente la inmunidad del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Celia Flores, así como su liberación inmediata y regreso seguro a Venezuela».

«A pesar de la gravedad de los acontecimientos en Venezuela, quiero informar a este organismo y a la comunidad internacional que las instituciones están funcionando con normalidad, que el orden constitucional se ha mantenido», subrayó.