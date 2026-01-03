Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU realizar una reunión de emergencia tras el ataque de EE.UU.

Caracas, EN VIVO – Venezuela solicitó la celebración de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), tras el ataque Estados Unidos de América (EE.UU.) hacia el país, afirmó el canciller venezolano, Yvan Gil.

Lea también: Venezuela comprueba posibles bajas civiles por ataques de EE.UU.



“En respuesta a la agresión criminal perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación, hemos solicitado una reunión de emergencia Consejo de Seguridad de la ONUel organismo responsable de hacer cumplir el derecho internacional», dijo Gil a través de Telegram.

Enfatizó que ningún ataque cobarde podrá derrotar el poder del pueblo venezolano. Según él, el pueblo sobrevivirá y saldrá victorioso.

Lea también: El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, respeta el principio de una sola China antes de reunirse con Xi Jinping



El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados y declaró el estado de emergencia nacional.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la existencia de un ataque a gran escala a través de la plataforma de redes sociales Truth Social.

Lea también: Trump afirma haber arrestado al presidente venezolano Nicolás Maduro



En su declaración, Trump afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa habían sido arrestados y sacados del país en avión. (Hormiga)