Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU realizar una reunión de emergencia tras el ataque de EE.UU.

Caracas, EN VIVOVenezuela solicitó la celebración de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), tras el ataque Estados Unidos de América (EE.UU.) hacia el país, afirmó el canciller venezolano, Yvan Gil.

“En respuesta a la agresión criminal perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación, hemos solicitado una reunión de emergencia Consejo de Seguridad de la ONUel organismo responsable de hacer cumplir el derecho internacional», dijo Gil a través de Telegram.

Enfatizó que ningún ataque cobarde podrá derrotar el poder del pueblo venezolano. Según él, el pueblo sobrevivirá y saldrá victorioso.

El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados y declaró el estado de emergencia nacional.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la existencia de un ataque a gran escala a través de la plataforma de redes sociales Truth Social.

En su declaración, Trump afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa habían sido arrestados y sacados del país en avión. (Hormiga)

