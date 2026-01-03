Venezuela niega presencia de tropas extranjeras tras ataque estadounidense

Caracas, EN VIVO – Venezuela rechazó la presencia de fuerzas extranjeras, afirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tras Estados Unidos de América logró lanzar un ataque a gran escala contra el país.

“Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda su fuerza histórica la presencia de estas fuerzas extranjeras que hasta ahora sólo han traído muerte, sufrimiento y destrucción”, dijo Padrino en un mensaje por video el sábado.

Además, Padrino dijo que Venezuela estaba recopilando información sobre el número de heridos y muertos.

“Ante este despreciable y cobarde ataque que amenaza la paz y la estabilidad de la región, extendemos nuestra más enérgica condena a la comunidad internacional y a todos los organismos multilaterales para condenar al gobierno de Estados Unidos por sus flagrantes violaciones de la Carta de la ONU y del derecho internacional”, añadió.

Padrino hizo esta declaración después de que Trump dijera que Estados Unidos había logrado llevar a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela y afirmara que el Presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron arrestados y sacados en avión de Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quienes junto con su esposa han sido arrestados y expulsados ​​del país en avión”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump dijo que la operación se llevó a cabo en colaboración con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos.

Agregó que más adelante se darán a conocer detalles adicionales sobre la detención de Maduro y se realizará una conferencia de prensa a las 11:00 hora local en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado estadounidense de Florida. (Hormiga)