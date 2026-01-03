Venezuela dice que ataque estadounidense amenaza la paz y la estabilidad internacionales

Caracas, EN VIVO – Ministro de Asuntos Exteriores Venezuela Yvan Gil, condenó el ataque Estados Unidos de América (EE.UU.) como un esfuerzo por imponer una guerra colonial a la república y un cambio de régimen en el país sudamericano.

«Los intentos de forzar una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, aliándose con oligarcas fascistas, fracasarán como han fracasado todos los intentos anteriores», dijo Gli en su declaración.

También calificó el ataque como una «violación flagrante» de la Carta de la ONU, que amenaza la paz y la estabilidad internacionales.

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza, condena y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar llevada a cabo por el actual Gobierno de Estados Unidos contra el territorio y población de Venezuela», afirmó Gil.

Dijo que los ataques tuvieron como objetivo localidades civiles y militares en la capital Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

«Este tipo de agresión amenaza la paz y la estabilidad internacionales, particularmente en América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas», afirmó, añadiendo.

Según Gil, el objetivo del ataque estadounidense era apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente petróleo y minerales, y socavar la independencia política del país.

«No lo conseguirán», afirmó.

Gil agregó que el presidente Nicolás Maduro había firmado un decreto que establece un estatus de perturbación externa en toda Venezuela para proteger a los ciudadanos y garantizar que las instituciones estatales sigan funcionando.

Más temprano, el sábado se escucharon varias explosiones poderosas en la capital venezolana en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, según informes de los medios.

Videos que circulan en las redes sociales muestran un espeso humo visible en varios lugares de la capital, Caracas, y se escuchan sirenas antiaéreas.

En Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque militar contra Venezuela y capturado a Maduro. (Hormiga)