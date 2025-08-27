Venezuela desplegará embarcaciones militares en el Caribe, otras aguas para combatir la droga







Venezuela enviará embarcaciones militares al mar Caribe y otras aguas para combatir el tráfico de drogas, el país. ministro de defensa anunciado el martes. La medida se produce cuando las tensiones con los Estados Unidos a fuego lento sobre el despliegue de tres buques de guerra a la región.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que los buques patrullarán el Golfo de Venezuela, así como las ‘aguas territoriales’ del país en el Caribe. En un carrete de Instagram, Padrino agregó que unos 15,000 miembros de las Fuerzas Armadas participarán en esfuerzos en tierra y en el mar para luchar contra ‘los grupos armados, terroristas y de tráfico de drogas que operan en la frontera’ con Colombia.

Padrino anunció la operación más de una semana después de que el gobierno de los Estados Unidos anunció el despliegue de tres destructores de misiles guiados a las aguas frente a Venezuela para combatir las amenazas de los carteles de drogas latinoamericanos. La respuesta inicial de Venezuela al despliegue fue pedir a los venezolanos que se alistara en una milicia voluntaria destinada a ayudar a las fuerzas armadas en defensa de ataques externos y nacionales.

El movimiento para desplegar los destructores y el personal de los Estados Unidos se produce como Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Empuja por usar el ejército para frustrar los carteles que culpa al flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas a las comunidades estadounidenses y por perpetuar la violencia en algunas ciudades estadounidenses.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolas Maduro, insistió durante un programa de televisión semanal de que su país, a diferencia de la vecina Colombia, está «libre de cultivos de hojas de coca y libre de producción de cocaína». También criticó al gobierno de los Estados Unidos por no abordar el consumo de drogas dentro de sus fronteras.

En un anuncio separado el martes, Padrino dijo que una operación en curso en la esquina noreste de Venezuela había resultado en el desmantelamiento de astilleros donde los delincuentes pretendían «fabricar semisubmensificaciones y barcos para transportar drogas por mar» América del norte.

