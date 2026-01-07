Venezuela debe poner fin a la cooperación con Rusia, China, Irán y Cuba

Washington, VIVA – Estados Unidos de América exigiendo que el gobierno Venezuela Detuvo la cooperación con Rusia, China, Irán y Cuba, según un informe de la cadena de televisión ABC News, citando varias fuentes.

Los informes del martes dijeron que la administración Trump le dijo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que Caracas debe cumplir con las demandas de la Casa Blanca antes de poder producir más petróleo.

Agregaron que la primera exigencia de la lista era el fin de la cooperación con China, Rusia, Irán y Cuba.



El presidente estadounidense Donald Trump supervisó el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro

Según otras demandas, Venezuela debería cooperar exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo y dar preferencia a Washington en la venta de crudo pesado, según el informe.

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó un gran ataque contra Venezuela, capturando al presidente venezolano. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los trajo a Nueva York.

Trump anunció que Maduro y Flores serían juzgados por presunta participación en «narcoterrorismo» y por representar una amenaza, incluso para Estados Unidos. (Hormiga)