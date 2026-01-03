Venezuela comprueba posibles bajas civiles por ataques de EE.UU.

Caracas, EN VIVO – Gobierno Venezuela estado ataque Estados Unidos de América en su región ha afectado a la capital Caracas y los estados Miranda y Aragua, mientras las autoridades investigan posibles víctimas civiles.

Lea también: Trump afirma haber arrestado al presidente venezolano Nicolás Maduro



El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo el sábado que varios lugares clave fueron afectados, incluido Fuerte Tiuna en Caracas, los estados de Miranda y Araguaia, y La Guaira.

“En las primeras horas del 3 de enero, el pueblo venezolano fue sometido a la agresión militar más criminal jamás llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos”, dijo López en un discurso en video publicado en las redes sociales.

Lea también: Legislador propone revocar asistencia social a familias cuyos miembros estén involucrados en riñas



Dijo que el gobierno local todavía está recopilando datos sobre los heridos y muertos como resultado del ataque.

Lea también: El divorcio de Ridwan Kamil-Atalia se decidió el 7 de enero



Según López, el ataque estadounidense ha amenazado el sentido de seguridad y estabilidad regional de la comunidad. Calificó el acto de cruel y cobarde y tenía el potencial de empeorar la paz regional.

Sin embargo, López llamó a la calma a la ciudadanía y pidió a los vecinos no dejarse provocar por el pánico o el caos.

«No cedan ante el pánico y la anarquía que el enemigo quiere infundir. El pánico es tan mortal como la bomba misma», dijo.

López agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo venezolano se mantendrán unidos y no se rendirán ante la situación.

«Hemos sido atacados, pero no nos rendiremos… Juntos, los soldados y el pueblo, formaremos un muro inexpugnable de resistencia. La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad están de nuestro lado, prevaleceremos», dijo López. (Hormiga)