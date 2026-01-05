Venezuela califica el ataque estadounidense de «sabor sionista», ¿está involucrado Israel?

Caracas, EN VIVO – Presidente en funciones Venezuela Delcy Rodríguez, designada por la Corte Suprema para dirigir temporalmente el país, criticó duramente las acciones de Estados Unidos. En un discurso televisado el sábado, Rodríguez mencionó las detenciones Maduro y ataques militares COMO tiene «matiz sionista«.

«Los gobiernos de todo el mundo están conmocionados de que la República Bolivariana de Venezuela se haya convertido en víctima y objetivo de un ataque como este, que sin duda tiene connotaciones sionistas», dijo Rodríguez según informó Middle East Eye, el lunes 5 de enero de 2026.

Añadió que quienes alentaron la agresión armada contra Venezuela rendirán cuentas. «Los extremistas que han promovido la agresión armada contra nuestro país: la historia y la justicia se los harán pagar», afirmó.

Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

El presidente estadounidense Donald Triunfo ha advertido a Rodríguez que coopere con Washington. Amenazó con que Rodríguez podría «pagar un precio muy alto, quizás más que Maduro», si se negaba a cooperar.

Anteriormente, Trump dijo que Rodríguez sería un socio de Estados Unidos para permitir que Washington «administre» Venezuela luego del arresto de Maduro.

Manifestaciones y reacciones regionales

El día después del ataque, miles de partidarios del gobierno venezolano salieron a las calles de Caracas. Los manifestantes ondearon banderas nacionales y pidieron unidad nacional para enfrentar lo que llamaron agresión extranjera.

A nivel regional, el ataque estadounidense fue condenado por la mayoría de los países sudamericanos, incluidos Brasil, Colombia y Chile. Varios países europeos celebraron la caída de Maduro, pero aún cuestionaron la legalidad de la operación militar.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo que Madrid no reconoce el gobierno de Maduro, pero también rechaza una intervención que viole el derecho internacional. «España no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región hacia la incertidumbre y la hostilidad», afirmó.

En los propios Estados Unidos, varios legisladores demócratas condenaron la operación como ilegal.

Después del arresto de Maduro, Trump declaró públicamente que las empresas estadounidenses obtendrían un mayor acceso a las reservas de petróleo de Venezuela. «Vamos a sacar una enorme riqueza de la tierra», dijo Trump a los periodistas.