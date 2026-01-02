Venezuela arresta a 5 ciudadanos estadounidenses en medio de presiones de la administración Trump

Caracas, EN VIVO – Al menos cinco ciudadanos Estados Unidos de Américaentre ellos un hombre de Nueva York, fueron detenidos en Venezuela en medio de una creciente presión militar y económica por parte de la administración del presidente Donald Triunfo contra Caracas, según los últimos informes.

uno de los residentes COMO El detenido fue James Luckey-Lange (28), residente de Staten Island, Nueva York. Se informó que funcionarios estadounidenses dijeron que Luckey-Lange estaba siendo detenido ilegalmente por las autoridades venezolanas. New York Times.

Su familia denunció la desaparición de Luckey-Lange a principios de este mes después de ingresar a Venezuela en un largo viaje por América Latina. El viaje, según sus allegados, se produjo después de que perdiera a su madre, la música Diane Luckey.

“Estaba buscando dirección en su vida después de experimentar una pérdida importante”, dijo Eva Aridjis Fuentes, cineasta que trabajó con Luckey-Lange en un documental sobre su madre.

En este momento, no está claro si Luckey-Lange ingresó a Venezuela con una visa oficial. En un artículo en su blog personal, mencionó planes para investigar las actividades mineras de oro en la zona fronteriza entre Guyana y Venezuela.

El último contacto de Luckey-Lange con su familia fue el 8 de diciembre, cuando dijo que se dirigía a Caracas para volar de regreso a Nueva York el 12 de diciembre. Sin embargo, nunca llegó. Su tía, Abbie Luckey, admitió que no había recibido información oficial del gobierno estadounidense sobre el paradero de su sobrino y siguió pidiendo claridad a las autoridades pertinentes.

Además de Luckey-Lange, funcionarios estadounidenses dijeron que el gobierno venezolano también detuvo a tres personas con doble pasaporte venezolano-estadounidense y a otro ciudadano estadounidense. De las cinco personas, se consideró que dos de ellas, incluida Luckey-Lange, estaban detenidas sin base legal, mientras que otras tres enfrentaban cargos penales que se consideraban potencialmente válidos.

Gobierno venezolano bajo el presidente Nicolás Maduro Anteriormente había sido acusado de utilizar la detención de ciudadanos estadounidenses como moneda de cambio diplomática con Washington. En lo que va del año, 17 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes han sido liberados como parte de las negociaciones entre la administración Trump y Caracas.

Sin embargo, las conversaciones se estancaron después de que Washington aumentara nuevamente la presión militar y económica sobre Maduro. Desde entonces, según se informa, Venezuela ha vuelto a detener a estadounidenses a partir del otoño pasado.