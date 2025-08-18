Venecia ‘La historia de Silyan’ abordada por Dogwoof

Dogwof ha adquirido los derechos de ventas internacionales para «The Tale of Silyan» por el director del doble «Honeyland», nominado al Oscar de 2019. La película recibirá su estreno mundial en el Festival de Cine de Veneciaseguido por su estreno de América del Norte en Festival de Cine de Toronto.

La película marca la segunda colaboración de Dogwoof con el director Tamara Kotevska después del éxito de «Honeyland», en el que Kotevska se desempeñó como codirector. «Honeyland» ganó tres premios en el Festival de Cine de Sundance 2019 (Premio del Gran Jurado para el Premio al Premio de Impacto y el Premio de Cinematografía de Impact) y dos nominaciones a los Premios de la Academia en 2020 a la Mejor Documental Feater y la Mejor Feing International.

«The Tale of Silyan» sigue una cigüeña blanca, Silyan y un granjero macedonio, Nikola. Sus vidas se entrelazan cuando Nikola, abandonada por su familia, salva al pájaro herido de un vertedero. Como Nikola y Silyan forman un vínculo, encuentran consuelo y compañía en la soledad del otro.

«Con el tono de un cuento de hadas de la vida real, la historia que hemos capturado muestra las cigüeñas blancas como un espejo perfecto de la humanidad», dijo Kotevska. Los eventos en la película, continuó, «ofrecerán una advertencia marcada sobre la dirección en la que nos dirigimos».

UTA Independent Film Group está representando la película para ventas de América del Norte y Mundial, con Dogwoof apoyando las ventas internacionales. Concordia Studio ha financiado completamente la película, desde que se unió como productores a principios de 2024.

La directora de contenido de Dogwoof, Oli Harbottle, dijo: «Después del éxito de ‘Honeyland’, que la anunció como una voz única en la narración cinematográfica, es genial reunirse con Tamara, que una vez más ha entregado una impresionante pieza de cine, una fábula mágica que seguramente enciende audiencias donde juega».

El productor ejecutivo Casey Meurer agregó: «De nuestra primera conversación con Tamara, Concordia fue todo en. Tamara es un talento excepcional. Su audaz visión, pasión y dedicación meticulosa para que la narración de historias brille a través de cada cuadro de ‘The Tale of Silyan’, y estamos encantados de que Dogwoof se haya unido a este equipo».

El editor es Martin Ivanov; El director de fotografía es Jean Dakar; y la música está compuesta por Joe Wilson y Davies Hun Oukpark.

Los productos son Kotevska, Dakar, Anna Hashmi y Jordanco Petkovski; Los productos ejecutivos son Davis Guggenheim, Laurene Powell Jobs, Meurer y Lizzie Fox.