Venecia ‘Funeral Casino Blues’ adquirido por Plutón Film

Compañía de ventas con sede en Berlín Película de Plutón ha adquirido derechos internacionales a «Funeral Casino Blues», que se estrenará mundialmente en la competencia Horizons de la Festival de Cine de Venecia.

La película está escrita y dirigida por Roderick Warichguionista de «La teoría universal«Que compitió por el Golden Lion en el Festival de Cine de Venecia en 2023.

El drama, ambientado en el inframundo iluminado por neón de Bangkok, sigue la misteriosa desaparición de Jen (Jutamat Lamoon), una joven que sobrevive al «vender momentos de intimidad a extraños». Cuando de repente desaparece sin rastro, su nuevo novio Wason (Wason Dokkathum) y su compañera de piso Pim (Jutarat Burinok) comienzan a buscarla, primero en las sombrías calles de Bangkok, luego hasta la frontera camboyana. A medida que avanzan por callejones vacíos y noches húmedas, su búsqueda se convierte en un viaje hacia su propio pasado embrujado, y a través de una ciudad que te olvida mucho antes de que te vayas.

Daniela Cölle, directora de adquisiciones en Plutón Film, dijo: “La película combina las sensibilidades atmosféricas de noir que el público internacional anhela una historia auténtica y profundamente humana que demoras mucho después de los créditos.

Benjamin Cölle, director co-gerente de Plutón Film, dijo que la película es «un viaje hipnótico por el mundo oculto de Bangkok», y es «visualmente impresionante, emocionalmente complejo y completamente inmersivo». Agregó: «Roderick ha creado un mundo que se siente íntimo y épico».

La productora de la película, Victoria Stolpe, dijo que la película de Plutón «comparte nuestra pasión por el cine inmersivo y elegante que habla a través de imágenes, y saben cómo colocar películas audaces y visualmente distintivas con sensibilidad y perspicacia global».

«Funeral Casino Blues» es producido por el Stolpe de Barricades en la coproducción con Dominik Rockenmaier de 2557 Films. La cinematografía es de Roland Stuprich, edición de Hannes Bruun, la partitura de John Gürtler, diseño de sonido de Dominik Leube y efectos visuales de Felix Knoche. La producción es apoyada por BKM (Comisionado Federal Alemán para la Cultura y los Medios) y la película Kuratorium Junger Deutscher.

La película será lanzada en Alemania por Eksystent Filmverleih.