Vendiendo jabón de baño por 400 mil IDR en TikTok pero no se vende, Ivan Gunawan: Tenga paciencia…

Jacarta – Ivan Gunawan lanzó recientemente el producto más nuevo de su marca. Un jabón que se dice hidrata la piel con un aroma duradero. Considerando los beneficios de este jabón, Ivan Gunawan se atrevió a venderlo a un precio bastante caro.

Lea también: Raffi Ahmad compra bolsos de lujo de Ivan Gunawan para donarlos y construir mezquitas en Japón



Al intentar comercializar este producto, Ivan Gunawan realizó ventas en vivo en la plataforma TikTok. Desafortunadamente, nadie compró el jabón después de aproximadamente una hora de venta. ¡Vamos, desplázate más!

El experto diseñador reveló que su jabón de baño tiene un precio de 400 mil IDR. Su objetivo inicial era vender el jabón de baño en su boutique ubicada en uno de los centros comerciales de lujo del centro de Yakarta.

Lea también: Los internautas le recordaron a Ivan Gunawan que revelara la desgracia del artista: ¡Has realizado el Hajj, no te rindas!



«Acabo de lanzar mi jabón, el precio es de 400.000 IDR. De hecho, mi objetivo es hacerlo en mi boutique en Plaza Indonesia», dijo Ivan Gunawan, citando un vídeo en su Instagram, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Tras lo que actualmente es viral, es decir, vender en vivo en TikTok, Ivan Gunawan no obtuvo ningún beneficio. Admitió que su jabón no se vendió cuando se vendió en esa plataforma.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Trigger Ivan Gunawan Tobat, Cronología de Ammar Zoni circulando drogas en los centros de detención



Se cree que la razón principal es que la presa del mercado es muy diferente. Si bien la boutique de Ivan Gunawan está en un centro comercial de lujo donde los compradores provienen de la clase media alta, en realidad se encuentra con un mercado diferente en TikTok.

«No lo sabes, vendo en TikTok y nadie lo compra», dijo.

«Simplemente no vale la pena (el precio)», añadió.

No pocos internautas en TikTok pidieron un descuento a Ivan Gunawan. Sin embargo, se negó rotundamente porque no quería bajar sus estándares de venta de jabón.

«Dijo ‘descuento hermano’. No, no quiero un descuento, lo dije», dijo Ivan Gunawan.

«Entonces él (el internauta) preguntó: ‘¿Qué tiene de bueno esta hermana?’ Nada. No puedo blanquearlo. No quiero exagerar», añadió.

El jabón de baño que se vende a un precio elevado resulta ser nutritivo para hidratar extra la piel y dar una fragancia más duradera.

Al considerar sus propiedades y calidad, Ivan Gunawan se atrevió a fijar un precio alto.