Vender oro es más fácil en el rey del oro, incluso sin una carta

VIVA – Rey de oro indonesio (Rei) es un agente que no es Propiedad de Pt Emas Murni Original, que tiene 30 ramas en Indonesia. Este agente recibió Vender oro sin carta Tanto el oro viejo, las joyas y los palos de oro o la herencia sin letras.

Aunque recibir varios tipos de oro ni siquiera establece piezas de oro que se vendan sin letras, pero hay un tipo de oro que no puede ofrecer a REI. Antes de venir a la salida, ¡reconocer qué oro puede vender y no en REI a continuación!

Oro roto, roto incluso un lado todavía se puede vender

Fuente: Perfil comercial de Rei

La experiencia de vender oro sin cartas para algunas personas no es tan divertida. Deben estar dispuestos a obtener un descuento relativamente grande porque el oro debe pasar por un proceso adicional para la verificación.

No con poca frecuencia, la condición de oro también afecta el precio de venta del metal precioso. Si lo traes a REI, no necesitas preocuparte. REI recibe la venta de oro sin una carta al ofrecer el mejor precio que una tienda de oro.

Broken Gold todavía puede vender para que venderá en REI. Del mismo modo, las viejas joyas que se han perdido Sparkle todavía se venden e incluso se pierden junto a los pendientes que puede vender en REI.

El precio del oro blanco y amarillo tiene un valor equivalente en REI incluso sin una letra. Joyas de oro dañadas y forma cambiada de su forma original, aún puede ofrecer a REI.

Tipo de oro que no se acepta

Aunque casi todos los tipos de oro pueden recibir oro blanco, oro amarillo, oro viejo y herencia sin una carta, hay un tipo que no se puede aceptar. REI no recibió oro en forma de polvo.

Esto se debe a que es difícil verificar los niveles. Además, la masa suave se mezcla fácilmente con otras sustancias. Esto es muy arriesgado al hacer cálculos, por lo que muchas otras tiendas de oro, incluida REI, no reciben ventas de oro en polvo.

Transparente y permanece de alto valor incluso sin una letra

Fuente: Perfil comercial de Rei

Tu Venta de oro Sin tener una carta, puede seguir obteniendo ganancias máximas. REI utiliza la tecnología moderna para verificar los niveles y el peso del oro sin tener que cambiar su forma.

Hay un motor XRF que utiliza el sensor XRF para analizar el contenido de oro en segundos. También hay una escala de agua más precisa para calcular los pesos de oro porque considera el volumen y la densidad.

Todos los procesos de verificación directamente frente a usted para que sean más transparentes y seguros. Además, el precio ofrecido también sigue el precio del oro internacional, lo que hace que pueda obtener una gran ganancia a pesar de que el oro sin una carta.

¿Qué estás esperando? Vender inmediatamente el oro sin tu carta en el agente Rey de oro indonesio. ¡La mejor garantía de precio y compararse con otros lugares definitivamente se venderá en REI será más rentable!