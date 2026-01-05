Vendedor viral de lumpia húmeda al estilo Bandung Paspamres, la facturación se duplica

Bandung, VIVA – Vendedor de rollitos de primavera húmedos generalmente sinónimo de ropa sencilla. Sin embargo, un vendedor de rollitos de primavera húmedos en la ciudad de Bandung hizo algo diferente. Vistiendo un traje estilo Paspampres, con chaqueta negra, corbata roja y zapatos formales, este vendedor de rollitos de primavera húmedos en la zona de Dago logró robar la atención y se volvió viral en las redes sociales.

Vestido con un elegante traje negro, corbata roja, pantalones largos negros y zapatos formales, un hombre bien formado parecía hábil mezclando brotes de soja y pieles de rollitos de primavera en una sartén caliente. La apariencia inusual atrajo inmediatamente la atención de los compradores que pasaban por allí.

Vendedor de Wet Lumpia al estilo Bandung Paspamres Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

El hombre fue identificado como Agus Hidayat, un vendedor de rollitos de primavera húmedos con el nombre comercial D Cepot. Se convirtió en la comidilla de los internautas después de que varios videos de él vendiendo con un estilo parecido al de un miembro de Paspampres se difundieran ampliamente en las redes sociales.

Agus admitió que la idea de llevar un traje formal no estaba prevista inicialmente. La idea surgió durante una conversación con cuatro de sus colegas que también trabajan como comerciantes.

«Probé varios tipos de ropa, empezando por el batik, la ropa tradicional blanca de Sundanese, pero no fue extraño, y finalmente el traje paspamres finalmente se volvió viral y estaba ocupado vendiéndose», dijo Agus cuando se reunió el lunes (12/05/2025).

Según Agus, su popularidad comenzó a aumentar luego de ser cubierto por varios vloggers gastronómicos que acudieron a su puesto cuando vestía un traje estilo Paspampres. El vídeo se difundió ampliamente e hizo que su puesto fuera cada vez más conocido entre el público, no sólo en Bandung, sino también fuera de la región.

«Desde que se volvió viral, los compradores han seguido viniendo todos los días, desde el horario de apertura a las 09.00 horas hasta la tarde e incluso la noche, hasta que se agotan las ventas», dijo.

El impacto de esta viralidad fue significativo en las ventas. La facturación diaria de Agus se ha duplicado, alcanzando alrededor de 2,4 millones de IDR por día con ventas de más de 200 porciones de rollitos de primavera húmedos.

Además de estar ocupado en las redes sociales, el estilo excéntrico de Agus también ha recibido una respuesta positiva de los clientes, incluidos sus clientes leales. Aunque estaban sorprendidos por el cambio de apariencia, admitieron que estaban contentos porque la mercancía de Agus ahora se estaba volviendo más conocida.