Vendedor de camisetas es actor primerizo

ALERTA DE SPOILER: El siguiente artículo analiza los detalles de la trama del episodio 2 de la temporada 1 de “La empresa de sillas”, ahora transmitiendo en HBO Max.

No es fácil eclipsar Tim Robinson. El personaje característico del comediante es un hombre cuyo malestar social lo lleva a actuar de manera grande, ruidosa y desagradable, como el chico de los hot dogs de la serie de sketches «Creo que deberías irte», o el entusiasta de Marvel Craig Waterman en la película «Friendship». Ron Trosper, el protagonista de la comedia de conspiración de HBO “The Chair Company”, de Robinson, no es una excepción a esta regla. Pero en la búsqueda de Ron para descubrir qué está pasando con Tecca, el fabricante homónimo de una silla defectuosa que lleva al desarrollador del centro comercial a sufrir una caída vergonzosa frente a sus colegas, se encuentra con muchos personajes que coinciden con creces con sus excentricidades. A la gente le gusta cierto vendedor de camisetas que le presenta a Ron su programa de membresía.

En el segundo episodio de “The Chair Company”, Ron visita la tienda de ropa masculina Tamblay’s en un intento de identificar a su agresor del estreno de la serie, quien le advirtió a Ron que dejara de mirar a Tecca antes de salir corriendo y dejar una prenda de vestir como pista. El propietario del Tamblay acepta ayudarlo y confirma que la camiseta es una de ellos. El propietario incluso modela el desgaste del artículo utilizando una pelota que tiene a mano: “Es como un gran barriga y la barriga de alguien es empujando hacia arriba los botones » explica el hombre. «Él está a punto en su límite. Resulta que conozco a un chico que en su límite”. El énfasis, la cadencia y la entrega de este diálogo aparentemente mundano se combinan para hacer que el espectador se siente y se pregunte: ¿Quién? es ¿eso?

Resulta que el actor no tuvo que hacer mucho para meterse en el personaje. Jared Lindner es el copropietario de la vida real de Traje De Hombreuna pequeña empresa ubicada en el suburbio de Mount Vernon, Nueva York, en el condado de Westchester. El padre de Lindner fundó la tienda hace casi dos décadas y los dos todavía dirigen Suit Man como una operación familiar. (Puedes conocer más sobre la tienda en este vídeo en el canal oficial de YouTube de la pequeña ciudad). El propio Robinson se dio cuenta de Lindner cuando pasó por la tienda para explorar la ubicación. Lindner no reconoció al alumno de «Saturday Night Live», pero entabló una buena relación con el equipo: «Empezaron a reírse, porque soy un tipo bastante joven y bastante tranquilo», cuenta Lindner. Variedad. Lo siguiente que supo fue que la producción lo llamaba para ofrecerle el papel.

Lindner interviene en nuestra entrevista directamente desde Suit Man, donde los estantes de camisas, corbatas y calcetines aparecen exactamente como en “The Chair Company”. (Durante nuestra conversación, Lindner camina por la tienda, iPhone en mano; en un momento, un par de manos aparecieron fuera de la pantalla para ajustar su cuello para la cámara Zoom). La voz distintiva de Lindner, una mezcla estilo Christopher Walken de acento neoyorquino, vocales largas y tono suave, también es idéntica a la que aparece en el programa. La única diferencia real es que el Lindner real lleva una gorra de béisbol y, en lugar de ayudar al protagonista de Robinson con un misterio, canta las alabanzas del verdadero Robinson a un periodista.

«Es increíble lo buenos que son», dice Lindner sobre Robinson, su socio creativo Zach Kanin y sus colaboradores. “Tomaron a alguien que no tenía idea de qué hacer y me hicieron sentir lo suficientemente cómodo como para no estar nervioso”, a pesar de las docenas de miembros del equipo que se agolpaban en el espacio de Suit Man. Lindner nunca había leído un guión antes de hacer su debut como actor en HBO, pero le da crédito a Robinson y su equipo por hacerlo sentir a gusto.

«Lo considero como un deporte», dice Lindner. «Cuando un buen equipo tiene un muy buen manager y entrenador en jefe, no necesitan gritar. No necesitan decirte qué hacer. Son lo suficientemente respetados como para que todos tengan el objetivo común de simplemente lograrlo y hacerlos felices».

El director Andrew DeYoung trabajó por primera vez con Robinson en “Friendship” antes de incorporarse a “The Chair Company” como productor ejecutivo. Aunque la idea de elegir a Lindner surgió de Robinson, DeYoung no necesitó mucha persuasión. (HBO pidió que Lindner al menos leyera para la cadena antes de dar luz verde, pero rápidamente aceptó). “Estaba charlando con Jared y le dije: ‘Este tipo es tan único e interesante’”, recuerda DeYoung. «Hay algo en él y en su forma de ser que es raro y cautivador de la manera más dulce posible. Nadie se burla de nadie en absoluto, y espero que quede claro».

Aunque un novato en la actuación como Lindner es un ejemplo extremo de su estrategia de casting, “The Chair Company” generalmente evitó grandes nombres y rostros reconocibles al poblar su mundo extraño y extremo. Además de Robinson, Lake Bell y Sophia Lillis, que interpretan a la esposa y la hija de Ron, respectivamente, son probablemente los habituales de la serie más conocidos. Es mucho menos probable que todos los demás tengan asociaciones preexistentes con la audiencia, que es precisamente el punto.

«Hay emoción cuando no tienes el equipaje de alguien que conoces», explica DeYoung. «Hay tantas personas brillantes que intentan ser artistas (o, en el caso de Jared, no) que aparecen y electrifican la pantalla porque aportan algo especial y único». Esto es lo que les atrae a él, a Robinson y a Kanin de figuras como Lindner, que pueden causar tanta impresión en tan poco tiempo. “¿Qué tienen de bello Tim y Zach? [is]incluso si un personaje tiene una sola línea, se siente increíblemente rico», dice DeYoung. «Eso, para mí, es muy emocionante. Cuando tienes esas especificidades, aparece un personaje y dices: ‘Me gustaría seguirlos’. Parece que vivimos en un mundo que va más allá de la pantalla”. Mientras “The Chair Company” trabaja para construir un universo inmersivo completo donde la lógica paranoica de Ron tenga cierto tipo de sentido, es útil elegir figuras como Lindner que tengan un arraigado sentido de autenticidad.

Es posible que Suit Man no tenga un programa de membresía como el de Tamblay, o un chat grupal con cinco tipos distintos llamados Ron. Pero Lindner destaca que siempre se esfuerza por conseguir negocios recurrentes. «Siempre digo que cuando un caballero viene a verme, no quiero venderle un suéter y no volver a verlo nunca más», dice. «Prefiero venderles un suéter para su boda, y luego para el bautizo de su hijo, y el bautizo de su otra hija, o lo que sea. Hemos hecho amigos para toda la vida. Ni siquiera son clientes». Aunque Lindner dice que está abierto a actuar nuevamente después de haber tenido una experiencia tan buena con “The Chair Company”, no abandonará su trabajo diario.

Cuando hablamos, Lindner aún no había tenido la oportunidad de ver su propia actuación, aunque volvió y vio la serie «Detroiters» de Comedy Central de Robinson para tener una idea de lo que podría esperar del producto final. La perspectiva de presentarse ante una audiencia masiva es la primera vez en nuestra conversación en la que surge incluso un atisbo de timidez actoral. “Espero no quedar en ridículo delante de mi esposa”, dice Lindner. «Todos me dijeron que lo hice bien, pero supongo que tendré que comprobarlo por mí mismo el domingo».