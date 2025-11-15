Venciendo a Lionel Messi en el Premio Puskas

Jacarta – Defensor de la selección de Indonesia y Persija Jakarta, Rizky Ridhovuelve a ser el centro de atención después de que su gol fuera incluido en la lista de nominaciones de la FIFA Premio Puskas 2025. Este logro abre una gran oportunidad para que Ridho registre una nueva historia, potencialmente incluso superando el récord mundial de megaestrella. Lionel Messi.

Como se sabe, Lionel Messi es el jugador con más nominaciones en la historia del Premio Puskás. El capitán argentino estuvo siete veces en la lista de candidatos: en 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 y 2019. Sin embargo, hay un hecho sorprendente: Messi nunca ganó el premio. Sólo pudo terminar en segundo lugar en las ediciones de 2011, 2015 y 2019.

Por otro lado, el éxito de Rizky Ridho al abrirse paso en la lista de nominaciones demuestra que los jugadores del sudeste asiático también están empezando a recibir reconocimiento a nivel mundial.



Lionel Messi, jugador del Inter de Miami.

Además, el Premio Puskás es conocido como un galardón que a menudo presenta sorpresas. En realidad, muchos de los ganadores provienen de nombres que no son tan grandes como Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, incluidos jugadores de ligas que rara vez son destacadas por los medios internacionales.

Esta condición brinda una oportunidad real para Ridho. Con el gran apoyo del público indonesio, conocido por ser muy activo en las votaciones en línea, las posibilidades del joven defensor de avanzar entre los tres primeros e incluso ganar el título siguen abiertas.

Además, la tendencia de los últimos años muestra que los ganadores de Puskás a menudo provienen de jugadores que originalmente no fueron considerados, no de superestrellas.

La oportunidad de Ridho es aún más interesante porque si logra ganar registrará un logro que Messi nunca ha logrado en siete intentos. Una hermosa ironía en el fútbol: los grandes jugadores del mundo pueden fracasar muchas veces, mientras que los jugadores jóvenes de Indonesia pueden robar el escenario internacional en el momento adecuado.

Ahora todas las miradas están puestas en los resultados de la votación. El público indonesio se enfrenta nuevamente a una rara oportunidad de llevar el nombre de un futbolista nacional a la historia mundial. Si Ridho logra ganar el Premio Puskás, no será sólo una victoria personal, sino un nuevo hito para el fútbol indonesio en el escenario mundial.