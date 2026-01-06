¡Vence a Avatar en Malasia! Papa Zola La película lista para proyectarse en Indonesia, ¿cuándo?

Jacarta – Película animación Papá Zola Se confirma que The Movie (PZTM) se proyectará en Indonesia a partir del 23 de enero de 2026. Esta película estará disponible en más de 150 salas de cine en todo el país, incluida la red Cinema XXI, y está lista para convertirse en uno de los principales programas familiares a principios de 2026.

Después de lograr logros extraordinarios en Malasia, Papa Zola The Movie ahora se dirige al mercado indonesio trayendo historias familiares cálidas, llenas de significado y relevantes para todas las edades. Desde su emisión inicial en áreas regionales, esta película ha logrado robarse la atención gracias a la fuerza de la historia y su mensaje universal sobre la verdad, la unión y los valores familiares. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Un punto destacado es el éxito de Papa Zola The Movie en Malasia. película animada Esto registró un logro brillante al superar los ingresos de taquilla de la película Avatar en los cines de Malasia. No solo eso, los ingresos de PZTM en la segunda semana de transmisión fueron incluso mayores que los de Avatar en la primera semana.

Este logro confirma el fuerte atractivo de Papa Zola The Movie entre audiencias de todas las edades. La respuesta positiva del público malasio demuestra que esta película no sólo se basa en imágenes animadas, sino también en el poder de una narrativa conmovedora que es fácilmente aceptada por las familias.

Con una historia cercana a la cultura asiática, se considera que Papa Zola The Movie tiene una cercanía emocional con el público indonesio. Los valores familiares planteados en esta película están en línea con la realidad y la dinámica de la vida familiar en Indonesia, lo que hace que la historia parezca relevante y fundamentada.

Este enfoque es un activo importante para que PZTM continúe su tendencia positiva en el mercado indonesio. Se espera que esta película sea una opción de visualización familiar que no sólo sea entretenida, sino que también presente un fuerte mensaje moral.

Los indonesios podrán ver Papa Zola The Movie a partir del 23 de enero de 2026 en los cines más cercanos de toda Indonesia. Con un amplio alcance de transmisión y un historial de éxito en Malasia, esta película animada tiene el potencial de convertirse en una de las películas familiares más comentadas a principios de 2026.