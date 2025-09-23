Ven a casa del trabajo, el niño se sorprende al descubrir que su madre murió en casa, su padre admitió al asesinato

Yakarta, Viva – Soltero Madre El hogar con las iniciales S (49) fue encontrada muerta trágicamente en su casa en el área de Jalan Pandan II, Kedoya Selatan, West Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Irónicamente, víctima Supuestamente asesinado por su propio esposo, W (55). La muerte de la víctima fue descubierta por primera vez niñoKS (29). Después del trabajo con sentimientos ordinarios, KS inmediatamente se sorprendió cuando abrió la puerta de la casa y descubrió que la madre no tenía vida.

«Así es, la víctima fue encontrada por la tarde cuando su hijo llegó a casa del trabajo. Cuando abrió la puerta, su madre había muerto», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Kebon JerukComisionado Senior adjunto de la policía de Jaya Jaya Sibarani, miércoles 24 de septiembre de 2025.

No hace mucho, el marido y sospechoso autorW, visitó la estación de policía de Kembangan para rendirse. Luego, la policía lo recogió y lo llevó a la estación de policía de Kebon Jeruk para un examen más detallado.

«El autor se ha rendido. El esposo del esposo de la víctima», dijeron los dobles.

Estimaciones provisionales, esta tragedia fue desencadenada por los problemas del hogar. Las noticias circulaban hubo un problema de infidelidad que arrastraba el nombre de la víctima.

«Porque se sospecha que la víctima fue un asunto. Todavía estamos investigando nuevamente, verdadera o no esa información. Estamos verificados con datos de investigación», dijo.

Según los resultados de la escena del crimen (escena del crimen), la policía encontró una correa de bolsa supuestamente utilizada por el autor para poner fin a la vida de la víctima. Sin embargo, la certeza de la causa de la muerte está esperando los resultados de la autopsia del equipo forense del Hospital de Policía de Kramat Jati.

«Estamos esperando los resultados del examen del médico», dijo Ganda