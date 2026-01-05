Veinte personas muertas y miles arrestadas tras ola de protestas en Irán

viva.co.id – 20 personas fueron asesinadas y miles arrestadas en la ola de protestas en Irán en los últimos días, según un informe de la Agencia de Noticias Activista Derechos humanos (Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos/HRANA), publicado el domingo 4 de enero de 2026.

La institución de prensa fundada en 2009 por activistas iraníes de derechos humanos publicó un informe que demostración ha entrado en su octavo día consecutivo y se ha extendido a al menos 222 localidades en 78 ciudades y 26 provincias.

acción masiva incluidas protestas callejeras, huelgas laborales, así como acciones lideradas por estudiantes universitarios con al menos 990 personas arrestadas desde el inicio de las protestas, aunque HRANA dijo que el número real probablemente fuera mayor.

HRANA también señaló que hasta 17 universidades participaron en esta ola de protestas, que continuaron a pesar de que las fuerzas de seguridad aumentaron el despliegue de tropas y realizaron diversos esfuerzos para dispersar a la multitud.

Según el informe, al menos 20 personas murieron durante los disturbios, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades.

Además, al menos otras 51 personas resultaron heridas, la mayoría de ellas por balas de goma y de plástico disparadas por las fuerzas de seguridad.

Las víctimas que murieron fueron estudiantes, trabajadores y civiles, con edades comprendidas entre 16 y 45 años.

HRANA también confirmó que un abogado llamado Nasser Rezaei Ahangarany fue golpeado por las fuerzas de seguridad durante una protesta en Khorramabad el 3 de enero.

Por otra parte, la agencia de noticias Kurdpa informó que al menos 30 personas resultaron heridas en las manifestaciones en Malekshahi.

Además, HRANA dijo que los arrestos confirmados ocurrieron en varias ciudades e involucraron tanto a individuos como a grupos.

Se informó de detenciones masivas en ciudades como Yazd, Isfahán, Kermanshah, Shiraz y Behbahan, y, según informes, muchos de ellos fueron trasladados a prisiones locales.

Algunas de las detenciones estuvieron relacionadas con actividades en las redes sociales, mientras que otras ocurrieron durante enfrentamientos callejeros.

La ola de protestas en Irán fue provocada por el aumento de la inflación, la disminución del poder adquisitivo de la gente, la inestabilidad del mercado y la inseguridad laboral generalizada.

HRANA señaló que muchos de los lemas de los manifestantes se centraban en las dificultades económicas, las críticas a la gobernanza y las demandas de libertades civiles, en lugar de un solo tema.