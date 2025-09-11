Vehículos pesados ​​de nuevas tecnologías, los precios de Yamaha cayeron y la prueba de habilidad de Fortuner

Yakarta, Viva – Viva Automotive Presente un resumen de los artículos más populares que se emitieron el miércoles 10 de septiembre de 2025 e interesante para leer entusiastas de los automóviles. De la innovación tecnológica vehículo pesado en la exposición IEE para disminución de los precios de las motocicletas Yamaha y acción todoterreno de Toyota FortunaEstas noticias ofrecen información en profundidad sobre las últimas tendencias.

1. La última tecnología de vehículos pesados ​​llega a IEE 2025

La Serie de Energía e Ingeniería de Indonesia se abrió en Jiexpo Kemayoran, con más de 2,000 empresas de 40 países con un enfoque en la sostenibilidad industrial. Esta exposición incluye innovaciones como equipos de electricidad, concreto respetuoso con el medio ambiente y soluciones de construcción inteligentes, que respaldan el desarrollo de la infraestructura nacional. Este evento también destacó la contribución del sector de la construcción al PIB y el empleo. Leer más.

2. El precio de las motocicletas de Yamaha, incluido Aerox

Yamaha en India reduce el precio de todas las líneas de productos gracias a la disminución de GST del 28% al 18%, incluido Aerox 155, que ahora es de alrededor de Rp2.3 millones. Modelos como Rayzr y Fascino obtienen descuentos de hasta Rp1.6 millones, mientras que las motos Sport MT-15 y R15 cayeron a RP3.3 millones. Se espera que este paso aumente las ventas antes de la temporada de celebración y apoye el crecimiento de la industria. Leer más.

3. Docenas de pruebas de habilidad de Toyota Fortuner en Aslan Hill



Evento comunitario de Toyota Fortuner

La comunidad Toyota Fortuner Club de Indonesia (ID42ner) mantuvo una divertida todoterreno en Bukit Aslan, Lampung, seguida de 120 unidades Fortuner de 27 capítulos. Este evento fue parte del octavo aniversario del capítulo de Lampung, que muestra la dureza de este SUV en un terreno montañoso y resbaladizo. Además de la prueba de habilidad, la comunidad también está activa en actividades sociales y educación automotriz. Leer más.