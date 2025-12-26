“Veer Sahibzadas sacudió la existencia del fanatismo religioso y el terror”: Primer Ministro







El primer ministro (PM), Narendra Modi, rindió homenaje el viernes a los sacrificios del Veer Sahibzadas, elogiando su coraje y valor por mantenerse firmes contra el “cruel” Sultanato mogol y por sacudir la “existencia misma del fanatismo religioso y el terror”, informó la agencia de noticias ANI.

Al dirigirse al programa nacional para conmemorar el ‘Veer Baal Diwas’, el primer ministro Modi dijo que los Veer Sahibzadas, a pesar de ser muy jóvenes, enfrentaron el poder del imperio mogol y superaron todas las circunstancias en su lucha contra la opresión.

«Hoy, la nación observa Veer Bal Diwas. Hoy recordamos a esos valientes Sahibzadas que son el orgullo de la India. Representan la máxima expresión del coraje, el valor y la valentía indomables de la India. Esos valientes Sahibzadas rompieron los límites de la edad y las circunstancias. Se levantaron como una roca contra el cruel Sultanato mogol, sacudiendo la existencia misma del fanatismo religioso y el terror. Una nación con un pasado tan glorioso puede lograr cualquier cosa». Primer ministro Modi dicho.

Recordó los sacrificios históricos realizados por los hijos del Guru Gobind Singh Ji. El 26 de diciembre de 1704, los hijos menores, Sahibzadas Zorawar Singh y Fateh Singh, fueron ladrillos vivos por orden de Wazir Khan, el Nawab de Sirhind, por resistirse a la conversión al Islam durante el reinado del emperador Aurangzeb. Los dos hijos mayores, Sahibzada Ajit Singh y Sahibzada Jujhar Singh, alcanzaron el estatus de ‘shaheed’ después de luchar valientemente en la Batalla de Chamkaur.

Destacando la importancia de Veer Baal Diwas, el primer ministro Modi habló sobre los ideales que defendían los Veer Sahibzadas, informó ANI.

«Veer Bal Diwas es un día de profunda emoción y reverencia. Sahibzada Ajit Singh, Sahibzada Jujhar Singh, Sahibzada Zorawar Singh y Sahibzada Fateh Singh tuvieron que enfrentarse a la autoridad más poderosa de su tiempo a una edad muy temprana. Esa batalla fue entre los ideales fundamentales de India y fanatismo religioso. Fue una batalla entre la verdad y la falsedad”, dijo.

Profundizando más, el Primer Ministro Modi declaró: «Este día de Veer Bal Diwas es un día lleno de emoción y reverencia… De un lado de esa batalla estaba el Décimo Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji, y del otro lado estaba el cruel gobierno de Aurangzeb. Nuestros Sahibzadas eran muy jóvenes en ese momento, pero no hizo ninguna diferencia para Aurangzeb, para su crueldad… Pero Aurangzeb y sus comandantes militares habían olvidado que nuestro Guru no era un ordinario El hombre era la encarnación viviente de la penitencia y el sacrificio. Los valientes Sahibzadas habían heredado ese legado de él, por lo que aunque todo el imperio mogol estaba alineado contra ellos, no pudieron sacudir ni siquiera a uno de esos cuatro Sahibzadas…”

“De un lado de esa batalla estaba el Décimo Gurú, Shri Guru Gobind Singh Ji, y del otro lado estaba el cruel gobierno de Aurangzeb. Nuestros Sahibzadas eran jóvenes en ese momento, pero Aurangzeb y su crueldad eran indiferentes a su edad”, añadió.

