Vecna ​​comienza su nuevo orden mundial

“Cosas más extrañas” avanza hacia su final con el último avance del segundo lote de episodios del programa, que se lanzará en Navidad.

netflix reveló un primer vistazo al Volumen 2 después de lanzar los primeros cuatro episodios de “Stranger Things 5” el Día de Acción de Gracias. El volumen 2 constará de los tres episodios intermedios que se lanzarán el 25 de diciembre a las 5 p. m. PT/8 p. m. ET, y el final se estrenará en la víspera de Año Nuevo, además de proyectarse en los cines.

Todo el elenco principal de “Stranger Things” regresó para la quinta y última temporada, en la que los residentes de Hawkins van a la guerra con Vecna ​​y su ejército de Demogorgons del Upside Down. Incluyen a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Jamie Campbell Bower y más. Los nuevos miembros del elenco de la temporada 5 incluyen a Nell Fisher, Linda Hamilton, Alex Breaux y Jake Connelly.

En los episodios del Volumen 1, los fanáticos se reúnen con los residentes de Hawkins, que viven encerrados mientras el ejército investiga la grieta del revés y busca a Once. Los Demogorgons comienzan a cruzar al mundo real y atacar a los padres de Mike y Nancy. Mientras Vecna ​​busca nuevas víctimas y secuestra a la hermana de Mike y Nancy, Holly Wheeler, se encuentra con Max, quien de alguna manera sobrevivió al estado de coma desde el final de la temporada 4. Los dos se dan cuenta de que están atrapado en los recuerdos de Vecna. Mientras los Demogorgons causan estragos en la base militar y casi devoran a todos, Will finalmente cree en sí mismo y invoca su poder oculto para controlar a los monstruos y salvar el día. Sin embargo, Vecna ​​emergió del Upside Down y sobrevivió a un asalto militar sin sufrir un rasguño, y aunque por ahora se alejó de la batalla, está listo para apoderarse de Hawkins y del mundo.

Mire el avance de la temporada 5 de “Stranger Things”, volumen 2 a continuación.