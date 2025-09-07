Vea las fotos de la cena de cineastas Variety and Chanel en Tiff

Variedad y Chanel lanzó la alfombra roja el sábado por la noche para su cena anual de mujeres en el cine durante la Festival de Cine de Toronto. Shailene Woodley, Gugu Mbatha-Raw, Ethan Hawke, Jessie Buckley, Zachary Quinto y Edgar Ramírez estuvieron entre los asistentes VIP para converger en Soho House para el evento elegante organizado por Variedad Coeditor en jefe Ramin Setoodeh.

Invitados en la ciudad con TIFF Film, incluidos Bob Odenkirk («Normal»), James McAvoy («California Schemin ‘») y Ben Foster («Christy»), mordisquearon salmones crudo, shogun maitake hongos y branzino mientras brindaban por los destinatarios de este año de la red de escritores de chanel. El programa durante todo el año fue creado para iniciar las carreras de las mujeres y los ex alumnos no binarios del Estudio de escritores de TIFF.

SetOodeh, junto con el CEO de TIFF, Cameron Bailey y el CEO de Chanel Canadá, Gregoire Collignon, se dirigieron a los juerguistas, subrayando los avances que las mujeres han hecho detrás de la cámara.

Invitada, Anna Diop en el Chanel & Variety Women in Cine Cinner durante el Festival Internacional de Cine de Toronto celebrado en la Soho House Toronto el 06 de septiembre de 2025 en Toronto, Canadá.

Michelle Quance

«Entendemos la importancia de la representación. Todos los que van al cine quieren verse reflejados en la pantalla grande», dijo Setoodeh. «Así que este es un trabajo realmente crítico de Chanel. En los seis años que hemos realizado este evento, hemos visto a guionistas por primera vez conocer a algunos de los actores y directores más grandes de la industria. Hemos visto a los productores conocer los próximos talentos, y hemos visto conexiones en esta cena de colaboraciones durante todo el año».

Para Bailey, cuyo festival celebra su 50 aniversario, los hombres deben desempeñar un papel en los esfuerzos de inclusión para que tengan éxito.

Se agregó Bailey: «Sí, tienes tres tipos aquí hablando de apoyar a las mujeres. Pero si los hombres no apoyan a las mujeres en el cine, el cambio no ocurre. Así que estamos aquí porque estamos comprometidos con los objetivos de este programa … Estamos en un estado de ánimo de celebración. Empoderado para liderar el futuro del cine «.

Woodley, Mbatha-Raw y Buckley son todos embajadores de la marca Chanel, al igual que otros que asistieron como la directora de «Couture» Alice Winocour y protagonizada por Anyier Anei y Ella Rumpf, así como la actriz de «Franz» Katharina Stark y el rapero de Londres Little Simz.

Cary Elwes, invitada en la cena de cine Chanel & Variety Women in Film durante el Festival Internacional de Cine de Toronto celebrado en la Soho House Toronto el 6 de septiembre de 2025 en Toronto, Canadá.

Michelle Quance

Odenkirk, que fue acompañado por su esposa, el gerente Naomi Odenkirk, habló sobre cómo planea mostrar su comedia oscura del estilo «Fargo» «Normal» a la comunidad de aplicación de la ley. La película, que ve a Odenkirk interpretar a un sheriff de pueblos pequeños, provocará conversaciones sobre la inclusión. «Conozco a muchos policías, y quiero que vean esta película. Es importante que vean este tipo de representación en la pantalla».