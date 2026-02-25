Vea el discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump: transmisión en vivo en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Presidente Donald Trump está listo para entregar su 2026 Estado de la Unión dirección el martes por la noche a las 6 p. m. PT/9 p. m. ET. El discurso en horario estelar se pronunciará ante una sesión conjunta del Congreso y se transmitirá por todas las principales cadenas de noticias, como ABC, PBS, CBS y Fox.

La mejor manera para que los cortadores de cables sintonicen el discurso del Presidente es en Disney+ y Huluque transmitirá la transmisión de ABC en vivo en línea, con cobertura adicional previa y posterior al programa en toda la programación de ABC News. PBS NewsHour también transmitirá el discurso en vivo, con una cobertura que comenzará antes del discurso y continuará a través de la respuesta y el análisis demócrata.

El discurso también se transmitirá a través de otras cadenas de noticias importantes como CBS, NBC, Fox, CNN, MS NOW (anteriormente MSNBC) y C-SPAN, además de varias redes en español como Telemundo. Aquellos que no tienen cable pueden acceder fácilmente a estas transmisiones a través de una variedad de transmisiones de TV en vivo, como Directv, Honda TV, Hulu + TV en vivo y Fubo TV.

Se espera que Trump utilice el discurso de esta noche para exponer un mensaje amplio de mitad de mandato centrado en la economía y su agenda para el segundo mandato, con especial atención en los aranceles y el comercio tras el reciente fallo de la Corte Suprema que limita partes de su programa arancelario. Los avances de la cobertura también señalan la inmigración y la financiación del DHS como temas importantes, mientras que la política exterior (especialmente las tensiones que involucran a Irán y la posibilidad de una mayor acción militar estadounidense) probablemente también influya en el discurso.

Es el primer Estado de la Unión formal de Trump en su segundo mandato (después del discurso de la sesión conjunta del año pasado) y llega a un punto particularmente tenso en Washington, apenas unos meses antes de las elecciones intermedias de 2026, en el que republicanos y demócratas ya tratan el discurso como una prueba de mensaje para la campaña de otoño. También llega inmediatamente después de un revés de la Corte Suprema a partes de la política arancelaria de Trump, que probablemente aumentará la atención sobre cómo enmarca la economía, el comercio y el poder ejecutivo frente al Congreso y frente a una audiencia televisiva nacional.

