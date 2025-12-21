VB-G RAM-G reemplaza a MGNREGA con el consentimiento del Presidente; Notificación publicada en el boletín







La presidenta Droupadi Murmu dio el domingo su aprobación al proyecto de ley Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G), que reemplaza el Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) y proporcionar 125 días de empleo asalariado para los trabajadores rurales, informó la agencia de noticias PTI. Tras la aprobación presidencial, el proyecto de ley ahora es la Ley VB-G RAM G de 2025, como se notificó en la Gaceta de la India.

El Ministerio de Desarrollo Rural la describió como una reforma decisiva en el marco de desarrollo y empleo rural de la India. Según el gobierno, el plan VB-G RAM G alinea el desarrollo rural con la visión nacional de «Viksit Bharat 2047».

Además de garantizar 125 días de empleo asalariado, la Ley permite a los estados notificar un período de pausa de hasta 60 días en un año financiero para garantizar una disponibilidad adecuada de mano de obra agrícola durante las temporadas pico de siembra y cosecha, informó PTI. El Ministerio dijo que la ley tiene como objetivo transformar el empleo rural de una medida de bienestar independiente a un instrumento integrado de desarrollo.

El Factura fue aprobado en el Parlamento la semana pasada en medio de protestas de la oposición. El Congreso continuó sus protestas a nivel nacional el domingo, acusando al gobierno de Narendra Modi de «profanar la ley innovadora» y afirmó que dos décadas de progreso bajo MGNREGA habían sido revocadas «sin consulta» y eludiendo las convenciones parlamentarias.

Desestimando tales críticas, el ministro de Desarrollo Rural, Shivraj Singh Chouhan, alegó que se estaba difundiendo información errónea sobre el nuevo plan, que describió como un paso adelante de MGNREGA. En un vídeo publicado en X, Chouhan dijo que se asignarán más de 1.51.282 millones de rupias al plan VB-G RAM G para garantizar una financiación adecuada para el empleo rural.

«Existe una conspiración para desorientar al país y se difunde información falsa, mientras que la verdad es que el VB-G RAM G «El plan es un paso adelante de MGNREGA», dijo.

«La ley moderniza el marco del empleo rural y vincula el trabajo asalariado con los activos productivos»

El Ministerio dijo que la Ley moderniza el marco legal, mejora la seguridad de los medios de vida, fortalece la estabilidad de los ingresos de los hogares rurales y vincula el empleo asalariado con la creación de activos rurales duraderos y productivos, sentando las bases para una India rural próspera y resiliente.

La ley exige el pago de salarios semanalmente o dentro de los 15 días posteriores a la finalización del trabajo, informó PTI. En caso de retraso en el pago se pagará una compensación por retraso.

Salario El empleo bajo la Ley está alineado con cuatro dominios prioritarios: seguridad hídrica y obras relacionadas con el agua, infraestructura rural básica, infraestructura relacionada con los medios de vida y mitigación de eventos climáticos extremos.

Todos los trabajos se derivan de los Planes Viksit Gram Panchayat (VGPP), preparados a nivel de gram panchayat a través de procesos participativos y aprobados por el gram sabha. Estos planes están integrados digital y espacialmente con plataformas nacionales, incluida ‘Pradhan Mantri Gati Shakti’.

«Este marco de planificación integrada permitirá Ministerios y Departamentos para implementar obras de manera más efectiva, evitar la duplicación y el desperdicio de recursos públicos y acelerar el desarrollo a través de resultados basados ​​en la saturación», dijo el Ministerio.

El patrón de distribución de costos es 60:40 entre el Centro y los estados, 90:10 para los estados del noreste y del Himalaya, y 100 por ciento de financiamiento central para los territorios de la Unión sin legislaturas. El Ministerio aclaró que las asignaciones normativas se refieren a la presupuestación y el flujo de fondos y no afectan los derechos legales al empleo.

El límite máximo de gastos administrativos se ha elevado del 6 por ciento al 9 por ciento, lo que permite mejorar la dotación de personal, la capacitación, la capacidad técnica y el apoyo sobre el terreno.

La tecnología prevista en la Ley está diseñada como un mecanismo habilitante, no como una barrera, añadió el Ministerio.

(Con entradas PTI)





Fuente