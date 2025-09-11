Vaya al DPD RI, la comunidad de Big Tribar luchó por la compensación del proyecto de gas en West Papua

Yakarta, Viva – Representante Una gran tribu Bintuni Teluk Regency, provincia de Papúa Occidental visitó la Agencia de Responsabilidad Pública (BAP) DPD RI luchar por los derechos de los pueblos indígenas relacionados compensación El proyecto BP GNL es difícil en la región.

El jefe de la regencia de Sebyar Teluk Bintuni, H. Aci Kosepa, dijo que los representantes de la gran comunidad de la tribu Sebyar vinieron a Yakarta para discutir la compensación del Proyecto de Refinería Tangguh LNG. Para tener en cuenta, el GNL es duro es un proyecto de producción de gas natural líquido.

«Vine a Yakarta para discutir la compensación del tren o refinería Tangguh para nosotros, los pueblos indígenas de la gran tribu», dijo ACI Kosepa a través de una declaración escrita el jueves 11 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, los representantes de la gran tribu Bintuni Teluk celebraron una reunión de audiencias (RDP) junto con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de ATR/BPN, el Ministerio de Forestación y BPI y entre la Agencia de Responsabilidad Pública (BAP) del DPD RI, el Complejo de Parlamento.

Mientras tanto, la reunión fue presidida por el presidente del BAP DPD RI (senador en Yogyakarta) Ahmad Syauqi Soeratno fue un seguimiento de la queja del Big Tribar (LPMS-Sebyar) Instituto de Empoderamiento Comunitario de Binuni Regency, Provicéana de Papúa Occidental.

Según él, la compensación de la gran comunidad de Sebyar Tribar relacionada con 90 pozos de GNL duros no se le ha pagado 90 mil millones de RP. Además, dijo que también se pagó la compensación del Tren 3 que se construyó a unos 500 metros de la costa de 120 Wells.

«Esta es la razón por la que yo, como jefe de setenting, llegó a Yakarta para reunirse con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y el DPD RI luchando por los derechos de la comunidad», dijo.

Según él, los derechos de los pueblos indígenas relacionados con la compensación del proyecto Tangguh BP LNG incluyen los derechos de sostenibilidad de los pozos de petróleo y gas en áreas indígenas y la solución de los pagos de compensación retrasados ​​restantes. Esta lucha se basa en la Ley de Autonomía Especial de Papúa (OTSUS) que exige la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

«Sin embargo, hay obstáculos en la finalización de las promesas de las empresas y el gobierno a la tribu Sepenar», explicó.

Mientras que el Secretario del Instituto de Empoderamiento de la Comunidad Indígena de la Tribu Bintuni Teluk, Aloysius Serang, apreciaba el DPD Ri BAP por facilitar los intereses de todos los grandes pueblos indígenas tribales, la bahía de Bintuni.

«Agradecemos al senador FileP Wamafma (miembro de DPD RI de la provincia de Papúa Occidental), facilitando la lucha de los derechos de la gran comunidad tribal de Sebyar», dijo Aloysius Serang.

Además, el abogado de la gran tribu de SEEPAR, Demianus Waney, pidió a BP GNG Tangguh y al Ministerio de Energía y Recursos Minerales que sean transparentes relacionados con el manejo del gas natural en la Bahía de Bintuni. Según él, debe transmitir la cantidad de gas tomada de la región y cuánto valor, e informar los resultados obtenidos a la comunidad.

«Hasta ahora no hay transparencia. Si, por ejemplo, el gobierno explica bien a la comunidad, en realidad no hay problema. Además, nunca ha llevado a cabo la socialización relacionada con la comunidad. El problema está aquí», dijo Demianus.