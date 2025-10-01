Vasai MLA insta a CM a acelerar los proyectos de infraestructura en la circunscripción







Miembro de la Asamblea Legislativa Sneha Dube Pandit dijo el miércoles que ha solicitado la ministra en jefe de Maharashtra Convertirse en fadnavis Para acelerar los proyectos de infraestructura clave en su circunscripción Vasai en el distrito de Palghar.

El MLA dijo que se reunió con el CM el martes y discutió varios proyectos, incluida la concretización de carreteras importantes, así como las obras de paso de paso elevado y ferroviario dentro de la jurisdicción de los Vasai-Vira City Municipal Corporation (VVMC).

Según un comunicado emitido por el legislador, solicitó la aprobación urgente de algunas propuestas presentadas por el VVMC al Mumbai Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana.

