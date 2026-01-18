Varios ministros y funcionarios estatales asistieron a la boda de Sespri Prabowo y Agung Surahman

Jacarta – Varios funcionarios estatales asistieron a la boda del Secretario Privado del Presidente Prabowo (Sespri), Agung Surahmanen el edificio Sasono Utomo en TMII, Yakarta, el domingo por la mañana.

Las filas de funcionarios estatales, incluidos los ministros coordinadores, ministros, viceministros, personal especial del Presidente, jefes de instituciones y el jefe de la Policía Nacional llegaron al lugar del evento entre las 09.00 y las 9.30 horas.

Contrato niká La boda entre Agung Surahman y su pareja, Aulia Mahardiana Warsitoarti, está programada para las 10.00 WIB. Presidente Prabowo Subianto y el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), actuarán como testigos de la boda. Jokowi llegó al lugar de la boda a las 09.56 WIB.

La llegada de Jokowi fue bienvenida por el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya.

Ramos de flores de funcionarios estatales, miembros de la RPD de RI y jefes de instituciones llenaron el terreno del edificio hasta la parte delantera del edificio.

En el vestíbulo del edificio, los invitados deben mostrar una invitación y luego pasar por un detector de metales y una inspección por rayos X.

A las 10:00 WIB, las filas de funcionarios que habían llegado al lugar del evento incluían al Ministro de ATR/BPN Nusron Wahid, al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto, al Viceministro de Estado Bambang Eko Suhariyanto, al Jefe de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, al Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional Agus Harimurti Yudhoyono, y al Ministro de Transmigración Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Luego, también están el Ministro de Juventud y Deportes, Erick Thohir, el Ministro de Economía Creativa, Teuku Riefky Harsya, la Jefa del BPS Amalia Adininggar Widyasanti, el Viceministro del Secretario de Estado, Juri Ardiantoro, el Personal Especial del Presidente de la República de Indonesia para Comunicación y Análisis de Políticas, Dirgayuza Setiawan, el Ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, el Ministro de Inmigración y Correccionales, Agus Andrianto, el Jefe de la Policía Nacional, General Pol. Listyo Sigit Prabowo, jefe de BP Taskin Budiman Sudjatmiko, presidente del DPD Sultan Bachtiar Najamudin, KSP Muhammad Qodari, viceministro de Agricultura Sudaryono, ministro del Interior Tito Karnavian, presidente del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Pandjaitan.

Luego están el Ministro de Comunicaciones y Digital Meutya Hafid, el Viceministro de Comercio Dyah Roro Esti Widya Putri, el Ministro de Obras Públicas Dody Hanggodo, el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono

El Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, el Jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno, Angga Raka Prabowo, el Jefe de BIN M. Herindra, el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, y el Comandante General del TNI Agus Subiyanto. (Hormiga)