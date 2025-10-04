Varios ministros de la casa de Sambangi Prabowo en Kertanegara, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Residencia privada del presidente Prabowo Subianto en Jalan Kertanegara, en el sur de Yakarta, se llenó de repente el sábado 4 de octubre de 2025. Varios funcionarios estatales fueron monitoreados en medio de la estrecha guardia por las autoridades.

Escucha Ustedes medios Alrededor de las 16:28 WIB, la seguridad alrededor de la casa privada de Prabowo se ve más estricta de lo habitual. El equipo de medios solo puede esperar al final del domingo t que ha sido equipado con una barrera.

El presidente Prabowo Subianto lideró la ceremonia del Día de Power Power de Pancasila 2025

Aún no se sabe con certeza la agenda de la reunión. Sin embargo, un número ministro Se vio al gabinete rojo y blanco saliendo de la ubicación usando un automóvil oficial.

Los dos ministros que fueron vistos fueron el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin y el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Prof. Brian Yuliarto. Ambos no comentaron en absoluto al equipo de medios e inmediatamente se apresuraron a abandonar Kertanegara.

Mientras tanto, se rumoreaba que el sexto presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Brillo) también asistió a la reunión cerrada. Pero hasta ahora la noticia todavía es incierta.