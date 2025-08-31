Varios ministros compactos suben soporte para Prabowo en sus redes sociales

Yakarta, Viva -En Veneral Ministros en el gabinete presidencial del presidente Prabowo subieron fotos o fotos en sus redes sociales el domingo 31 de agosto de 2025, con un tono de apoyo y elogios que se vio como una forma de defensa para el RI1.

Esto fue hecho por los ministros del gabinete gubernamental, en medio de las condiciones nacionales que actualmente están en una ola de manifestaciones debido a una serie de problemas que desencadenaron la ira pública.

El monitoreo de Viva, hasta tres cargas respaldadas por el presidente Prabowo, entre otros, provino del Ministro de Alimentos para Alimentos, Zulkifli Hasan Alias ​​Zulhas; Ministro de Protección de Migrantes Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding; y Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono.

Sin embargo, parece que el formato de carga llevado a cabo por los tres ministros en sus respectivas cuentas tiene similitudes en términos de las palabras del subtítulos (subtítulos) a pesar de que el diseño y las fotos son diferentes.

«Querido Sr. Presidente. Nunca hubo un predecesor atrevido a luchar contra la mafia del arroz. Nunca hubo un predecesor atrevido a luchar contra la mafia del petróleo de la cocina. Nunca hubo un desafío para luchar contra la mafia de petróleo y gas.

«Nunca hubo un predecesor contra la corrupción en las SOES. Nunca hubo un predecesor que había hablado de Tantim cuyo valor era billón cada año, de hecho, todas las partes que habían estado en el poder todos disfrutaron de corrupción en las Soes. Escribió Zulhas.

Sin embargo, tanto Zulhas, Trenggono como Carding proporcionan diferentes subtítulos de fotos.

«Estamos con usted, señor presidente», escribió Zulhas y Trenggono.

Mientras que el ministro Karding se vio en realidad dando un título de foto más largo.

«Entiendo la ansiedad pública, últimamente. Durante años hemos visto cómo la mafia alimentaria, el petróleo y el gas, hasta que la corrupción en Bumn está tan arraigada, y nadie se atreve a tocarla», escribió Karding.

«Hoy, cuando @PresidenRepublikindonesia, el Sr. @Prabowo comenzó a abrir, publicar y limpiar, los ataques se estaban volviendo más pesados ​​para él. Porque todos los esfuerzos para erradicar siempre dieron a luz a la resistencia de los que se habían beneficiado», dijo Karding.

«Como ministro, me quedé con el Presidente de la República de Indonesia. Nuestra tarea es garantizar que esta agenda de ‘limpieza’ continúe funcionando, no retirando debido a la presión. El estado debe estar presente, nuestros hermanos tienen derecho a ver que la riqueza de la nación se maneja para el interés común, abierto a la mafia o un puñado de grupos», dijo.