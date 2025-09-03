Yakarta, Viva – Polantas ingresó a la edad de 70 años el 22 de septiembre de 2025. Esta edad madura es un impulso de reflexión y prueba de que el cuerpo de tráfico (Korlantas) Polri continuar limpiando e innovando por el bien de servicio mejor para la sociedad.

Como protector, protector y servidor público, la policía nacional Korlantas siempre se compromete a darse cuenta de Kamseltibcarlantas (seguridad, orden y tráfico suave). Uno de los compromisos se realiza a través del trabajo real en el registro e identificación de vehículos automotores (Regident).

En la era de la digitalización, la Dirección de Registro e Identificación (DITGIDEN) de la Policía Nacional Korlantas está a la vanguardia al presentar servicios públicos modernos, rápidos y transparentes.

Se lanzan varios programas y políticas innovadoras, que van desde procedimientos simplificadores, utilización de la tecnología de la información, hasta sistemas de servicios en línea que facilitan las personas acceder a los servicios sin tener que pasar por una burocracia complicada.

Director de la sede de la policía regional Regident, el general de brigada Wibowo enfatizó que todas las políticas que nacieron siempre a favor de la comunidad.

«Estamos decididos a realizar servicios de tráfico que realmente pueden tocar los intereses de la comunidad, priorizando la velocidad, la precisión, la certeza y la apertura. A partir de ahí se construirá la confianza pública», dijo.

Varios programas excelentes en 2025 que se han realizado incluyen Digital SIM Smart, no solo como identidad de un conductor, sino también integrados con datos de población, rastrear registros de violaciones, a la función como una herramienta de transacción no monetaria.

E-BPKB y E-STNK, servicios electrónicos para documentos de vehículos motorizados, lo que facilita a las personas acceder a la prueba de propiedad y el registro de vehículos digitalmente, de manera segura y práctica.

Base de datos integrada de vehículos, integración de datos de vehículos con otras agencias como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte y PT Jasa Marga, de modo que se garantizan la transparencia y la precisión de los datos.

One Stop Service Regident, un centro de servicio integrado en varias regiones que brinda conveniencia en la gestión de la administración de vehículos, con estándares de servicio rápidos, amigables y eficientes.

Regident Mobile Services, Servicios de selección de pelota a través de autos de servicio móvil, especialmente para llegar a personas en áreas remotas.

Los esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios públicos no son solo satisfacer las necesidades administrativas de la comunidad, sino también parte de una gran estrategia para generar confianza pública en la Policía Nacional.

Al ingresar a la edad de 70 años, la Policía Nacional Korlantas quiere garantizar que la presencia de Polantas en la comunidad no solo se sienta en la carretera, sino también en todos los aspectos de los servicios públicos. Este espíritu de transformación es el signo de que Polantas nunca deja de innovar, pero continúa moviéndose para la realización de servicios de tráfico humanistas, modernos y confiables.