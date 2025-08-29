Varios desafíos económicos, las fantasías culinarias siguen confiando en la expansión de los negocios

Yakarta, Viva – La Agencia de Estadísticas Centrales (BPS) informa el crecimiento Economía indonesia El trimestre II-2025 es de 5.12 por ciento interanual (interanual). Mientras que la economía indonesia en el semestre I-2025 se registró como un crecimiento del 4,99 por ciento (interanual).

Por lo tanto, algunas empresas consideran que a pesar de incertidumbre global Y la dinámica geopolítica del mundo todavía está furiosa, pero la economía nacional aún muestra su resistencia.

Esto también está respaldando el optimismo en algunas personas de negocios, que realmente usan este impulso como una oportunidad para permanecer expansión negocio. Por ejemplo, al igual que PT sirvió rápido a Indonesia como el licenciatario de pollo de Texas, quien reeligió la salida de pollo de Texas en el segundo piso del Metropolitan Mall, Bekasi, West Java.

«Somos optimistas de que el poder adquisitivo de las personas todavía está allí, porque vemos muy bien la economía en Bekasi», dijo el director gerente del servicio rápido Indonesia, Julius Evan Khristianto en su declaración, el viernes 29 de agosto de 2025.



Pollo Texas. Foto : Documentación de pollo de Texas.

Además de ser optimista sobre la economía en Bekasi, Julius también es optimista de que la economía indonesia seguirá siendo positiva en el futuro. Incluso admitió que aún se expandiría abriendo nuevos puntos de venta en otras ciudades.

«Por ejemplo, como Cirebon, Tangerang y Medan. Somos optimistas de que las personas todavía tienen poder adquisitivo», dijo.

Del mismo modo, el gerente de marketing de Texas Chicken Indonesia, Astrid Andryani, dijo que la última salida de pollo de Texas es la segunda toma de corriente en el área de Bekasi, que se abrió previamente en Deltamas, Cikarang.

La razón para elegir abrir una nueva salida en Metropolitan Mall Bekasi se debe a una ubicación estratégica, segmentación y también demografía que están de acuerdo con el objetivo del mercado de pollo de Texas.

«Entonces, en las discusiones internas, esta es una consideración para nosotros expandir y agregar puntos de venta de pollo en Texas en Indonesia, según los aportes de los clientes de Chicken de Texas a través de cuentas de redes sociales», dijo.

Para obtener información, actualmente ya existen puntos de venta de pollo en Texas en Yakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang, Surabaya y Medan. Sin embargo, la gestión del servicio rápido de Indonesia ahora también está considerando asistir a otras regiones de Indonesia, como Banjarmasin, Manado, Palembang, Bali y varias otras ciudades.