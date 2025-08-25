Varios de estos programas son juzgados por el inspector general Agus merece ser nombrado una cifra de cambio de tráfico

Yakarta, Viva – Programa «Polantas Di hola «iniciado Kakorlantas Polri Inspector General Suryonugho Continúe cosechando la apreciación pública. Uno que dio un punto de vista positivo fue el analista político y el observador social, Nasky Putra Tandjung, ex alumnos de la Escuela Indeff de Economía Política Yakarta.

Leer también: Alumni de Akpol 90 Holds Barato Market, los residentes pueden comprar petróleo a arroz por debajo de los precios del mercado



Según Nasky, el saludo del programa Polantas y el lema «Smile Police» es una forma de innovación de los servicios policiales en el campo del tráfico que puede tocar las necesidades reales de la comunidad. No solo se limita a la participación en eventos culturales, sino que está cargado de mensajes de seguridad, disciplina y humanismo.

«El público evalúa que los Polantas saludan y la sonrisa policial es muy educativa, humanista e innovadora. Este programa nació de las aspiraciones de las personas que desean ser amables, proactivos y solutivos servicios de tráfico. Este es el espíritu de la precisión policial que realmente siente la gente», dijo Nakky en su declaración a los periodistas el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Polantas dijo que estaba presente en el Dieng Culture Festival 2025, Kakorlantas reveló un mensaje importante





Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Nasky afirmó que el tráfico no es simplemente una cuestión de vehículos y reglas, sino que también se convierte en un espejo de la cultura de la nación. Por lo tanto, el cambio en el enfoque de Polantas a través del programa del programa Polantas en un paso estratégico para construir una cultura ordenada de tráfico.

Leer también: Día de seguridad del tráfico, la policía nacional descargó 5 felicitaciones en la calle



«Los oficiales de la policía de tránsito son la primera cara de la policía que entra en contacto directo con la gente. Luego, el cambio de actitud de ser amigable, saludo y educación es un símbolo de cercanía, amistad y empatía. Eso es lo que Kakorlantas presenta a través de Polantas», dijo Nasky.

También hizo hincapié en que este programa estuvo acompañado por capacitación en servicio público para miembros en el Guard Post, la ubicación de los boletos, así como la oficina de SIM y en Samsat. La presencia de la policía no solo debe ser durante la redada, sino también proporcionar activamente educación, dirección e incluso motivación para los usuarios de la carretera.

«Se necesita un canal de retroalimentación pública para que la comunidad pueda evaluar directamente la calidad de los servicios de Polantas. De esa manera, el cambio será consistente y medible», agregó.

El programa Polantas está presente en el Festival de Cultura Dieng (DCF) 2025 que tuvo lugar del 23 al 24 de agosto de 2025. La presencia de Polantas en este evento cultural no solo fortalece las relaciones policiales con la comunidad, sino que también confirma el mensaje de que la disciplina y la conciencia del tráfico son parte de los esfuerzos para salvar vidas.

El programa de saludo de Polantas que estuvo presente en el Festival de Cultura Dieng 2025 (DCF) fue recibido con entusiasmo por residentes y turistas. Muchos juzgan la presencia de la policía de tránsito ya no se sienten tensa, sino amigable.

Un visitante de DCF, Ratna Wulandari (35), un residente de Wonosobo, dijo que estaba sorprendido por el cambio en el enfoque de Polantas.

«Por lo general, si ve a la policía de tránsito, están tensos, temen ser multados. Pero en este DCF dicen hola, dando instrucciones amablemente, algunos incluso sonriendo y tomando fotos con los visitantes. Este es un cambio agradable», dijo.

Del mismo modo, Rizki Pratama (22), un estudiante de Yogyakarta que estuvo presente en el festival, consideró que este programa tocó la generación más joven. «Polantas saluda esto es bueno, porque los jóvenes se acercan a la policía. Hay educación en tráfico, pero la forma en que es relajada e interactiva. Por lo tanto, no se sienten patrocinados», dijo.

Además, Nasky subrayó los diversos logros del inspector general Agus Suryo en el modelo de la policía nacional Korlantas. Citó la apreciación del presidente Prabowo Subianto y el jefe de policía nacional, general Listyo Sigit Prabowo, quien mencionó el manejo del flujo de regreso a casa de Lebaran, el aniversario de Bhayangkara y el 80º Día de la Independencia de Indonesia en 2025 como el más seguro y suave a lo largo de la historia.

Además, políticas estratégicas como las violaciones de control Encima Dimensión y SobrecargaSe considera que la aplicación de ETLE, los servicios de SIM en línea para la modernización del sistema de supervisión de tráfico tiene un impacto real.

Los datos de POLRI observaron, en la primera mitad de 2025, el número de accidentes de tráfico disminuyó significativamente en comparación con el mismo período del año anterior. Se registró una disminución de casi 1,800 casos o 19.8%, con más de 2.500 víctimas suprimidas con éxito.

«La disminución en el número de accidentes es una prueba concreta de la efectividad de la estrategia llevada a cabo por el inspector general Agus Suryo junto con las filas de la Policía Nacional Korlantas», dijo Nasky.

Según este hecho, Nasky evaluó que el Inspector General de la Policía Agus Suryonuroho merece ser nombrado una figura de cambio de tráfico o agente del tráfico de cambio. Según él, las políticas y los avances de Kakorlantas han traído una nueva cara de la policía de tránsito que es más moderna, humanista y cerca de la comunidad.

«Todas sus políticas se apartan del espíritu de la policía nacional para la comunidad. Polantas ya no es solo la policía, sino también la extensión de la policía que abraza, escucha y sirve a la gente. El público ve el cambio real, y esta es una capital importante para construir una imagen positiva de la Policía Nacional», concluyó Nasky.