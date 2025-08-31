Vario Clase Alivado en la última serie Honda Dream Cup 2025 en Sidrap

Sidrap, Viva – La serie final Honda Dream Cup (HDC) 2025 se celebró oficialmente en el Circuito Mario Puncak, Sidrap, South Sulawesi. El evento de automovilismo que es un foro para jóvenes jóvenes talentosos logró llamar una gran atención con la presencia de 150 titulares de varias regiones.

La serie Sidrap también cerró la serie HDC 2025 después de tener lugar anteriormente en Medan, Malang y Samarinda.

Desde la mañana, la audiencia empacó el área del circuito para presenciar la acción de los corredores. El ambiente se siente animado no solo por la feroz competencia en la pista, sino también una variedad de entretenimiento en el área del festival.

Comenzando desde el escenario musical, las competiciones de baile, las competiciones de Tiktok, hasta los fuegos artificiales en la apertura hacen que HDC se sienta como una fiesta automotriz para la comunidad.

En la serie Sidrap, HDC presenta un total de 15 clases, que consta de siete clases principales y ocho clases adicionales. Uno de los aspectos más destacados provino de la nueva clase Vario 160 que ingresó al calendario oficial este año.

La presencia del popular scooter inmediatamente llamó a la atención, especialmente de jóvenes jóvenes que querían probar la dureza de la moto diaria en la arena de carreras. Además, el Honda Sonic 150 R/Supra GTR 150 Tune Up Open Class y la Honda CRF 150L Supermoto siguen siendo uno de los favoritos de la audiencia.

No solo se centró en la pista, HDC 2025 también realizó actividades educativas a través de HDC Tour. Uno de ellos visitó SMAN 1 Sidrap para compartir conocimiento sobre el automóvil y las carreras con los estudiantes. Este esfuerzo es una forma de fomentar la generación más joven para estar más cerca del mundo del automovilismo.

Thamsir Sutrisno, cabeza de región Astra Motor Sulsel, evaluó que la implementación de la serie Sidrap mostró la magnitud del potencial de las carreras de motor en South Sulawesi.

«La Honda Dream Cup no es solo una competencia de carreras, sino también un foro para fomentar jóvenes jóvenes y formas de agradecimiento a la comunidad. Estamos orgullosos de ver un entusiasmo extraordinario en Sidrap», dijo, el sábado 30 de agosto de 2025 por la noche.

Además, agregó que la presencia de la clase Vario 160 abrió nuevas oportunidades en el mundo de las carreras de motor.

«Esta clase da espacio a la generación más joven para mostrar sus talentos, así como reflejar las tendencias de scooter cada vez más populares», dijo Thamsir.