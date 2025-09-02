Variedad regresa al Festival Internacional de Cine de Toronto para organizar su estudio de entrevista anual, Variedad Fiesta de portada, presentada por RBC celebrando a las estrellas de portada Channing Tatum y Derek Cianfrance, y las mujeres anuales de Chanel en cena cinematográfica.

Variedad Hoy presentó su alineación para el estudio de entrevista anual de este año en TIFF. El estudio tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre y organizará discusiones con el elenco y los cineastas de proyectos destacados presentados en el festival de este año.

Los participantes del estudio incluyen a Colin Hanks, Ryan Reynolds, Chris Candy y Jennifer Candy («John Candy: Me gusta»); Potsy Ponciroli, Ben Foster y Shailene Woodley («Motor City»); David Michôd, Sydney Sweeney, Chad Coleman, Katy O’Brian y Ben Foster («Christy»); Daniel Craig, Mila Kunis, Jeremy Renner, Andrew Scott, Thomas Haden Church y Cailee Spaeny, Rian Johnson, Josh O’Connor, Glenn Close, Kerry Washington, Daryl McCormack y Josh Brolin («Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»); Cillian Murphy, Jay Lycurgo, Tracey Ullman, Little Simz, Tim Mielants y Max Porter («Steve»); Natalie Portman y Ugo Bienvenu («Arco»); Hikari y Brendan Fraser («Familia de alquiler»); Chloé Zhao, Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson y Jacobi Jupe («Hamnet»); David Mackenzie, Sam Worthington y Gugu Mbatha-Raw («Fuze»); Matthew McConaughey y América Ferrera («El autobús perdido»); Jodie Foster y Rebecca Zlotowski («una vida privada»); Romain Gavras, Chris Evans y Anya Taylor-Joy («sacrificio»); Aziz Ansari («buena fortuna»); Scarlett Johansson, June Squibb, Erin Kellyman y Chiwetel Ejiofor («Eleanor the Great»). Fiji Water es un socio de apoyo del estudio.

Además, Variety organizará dos paneles de «conversaciones globales» el 5 de septiembre profundizando en el futuro de los estudios de cine en un panorama de entretenimiento cada vez más incierto, lo que los cineastas pueden esperar de los estudios como socio y por qué estos estudios necesitan ser socios. Los socios incluyen Shadowbox Studios y Film New México.

Variedad También organizará su fiesta de portada en RBC House el 5 de septiembre presentada por RBC, celebrando a las estrellas de portada Channing Tatum y al director Derek Cianfrance para «Roofman», que se estrenará en TIFF. La película, dirigida por Cianfrance y protagonizada por Tatum, Kirsten Dunst, Lakeith Stanfield, Juno Temple y Peter Dinklage, captura la historia de Jeffrey Manchester (Tatum), conocido como el «ladrón de la azotea», y sus intentos notablemente inventivos de evitar ser atrapados. «Roofman» será distribuido por Paramount Pictures y se lanzará en los cines el 10 de octubre. Fiji Water es un socio de apoyo de la fiesta de portada.

Variedad está listo para colaborar una vez más con Chanel para organizar la cena anual de mujeres en el cine el 6 de septiembre. Este evento y asociación que se remonta a 2018, sirve para celebrar a las mujeres en las artes cinematográficas, convocando a los principales talentos, cineastas y ejecutivos del festival. La cena también reconocerá la Red de Creators de Mujeres de Chanel, un programa de alumnas que se expande al compartir el estudio anual de escritores TIFF de su viaje. Esta iniciativa subraya la profunda dedicación de Chanel a apoyar a las mujeres en las artes y al fomentar su avance artístico y profesional.

Variedad La cobertura del festival comenzará el 4 de septiembre, funcionando durante todo el festival. El contenido del estudio de entrevistas y otros eventos del festival estarán disponibles en Variety.com y las plataformas de redes sociales de la revista.