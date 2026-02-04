Variety promueve a Emily Longeretta a directora de largometrajes

Emily Longeretta ha sido ascendido a director de largometrajes para VariedadEl departamento editorial de Focus.

Longeretta supervisará todas las funciones y el desarrollo de nuevos negocios para Focus, que abarca la edición patrocinada, así como una variedad de otros temas, incluidos festivales, cobertura de FYC, listas de impacto, estilo de vida, viajes, aniversarios de la industria, hitos y cobertura de la cultura pop. Al dirigir el departamento de Focus, trabajará en estrecha colaboración con Carole Horst, editora adjunta de Focus y una de las VariedadLos empleados con más años de servicio.

Con el ascenso, Longeretta reportará a Ramin Setoodeh, VariedadCopresidente y coeditor en jefe de y Cynthia Littleton, coeditora en jefe.

“En sus cuatro años en VariedadEmily Longeretta ha demostrado ser una editora reflexiva y motivada que toma el pulso de la cultura», dijo Setoodeh. «Estamos encantados de que, en su nuevo cargo, impulse el desarrollo de artículos e historias extensas en nuestra galardonada revista».

Littleton elogió a Longeretta como una verdadera jugadora de equipo, muy conocida y apreciada en la industria. «Emily es una voz respetada en el periodismo de entretenimiento. Tiene un apetito aparentemente interminable por el entretenimiento y la cultura pop. Su amor por la televisión, el cine, la música y otros sectores que Variedad Las portadas siempre son evidentes en su trabajo”, dijo Littleton.

Longeretta se unió Variedad en enero de 2022 como editor senior de artículos de televisión después de cuatro años en Us Weekly, ascendiendo a editor senior de entretenimiento. En Variedad, Rápidamente adquirió más responsabilidad para supervisar la cobertura televisiva de FYC y una serie de otras funciones. Ha supervisado la producción de 14 ediciones adicionales cada año durante la temporada de los Emmy, así como otras franquicias editoriales como Reality TV Impact Report, Women of Reality y TV Producers Impact Report.

Coanfitriones de Longeretta Variedad‘s Podcast “Circuito de Premios”, analizando la carrera y los contendientes de las temporadas de premios de cine y televisión. Con frecuencia modera conversaciones en festivales de todo el país y aparece ampliamente en los medios de comunicación locales y nacionales como reportera y comentarista de noticias y tendencias de entretenimiento. Presenta un segmento semanal regular de noticias de entretenimiento en CBS Los Ángeles (KCAL-TV).