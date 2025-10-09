Variety, Panera, Digitas y Nicky Campbell se unen al panel de la Semana de la Publicidad

Ejecutivos de VariedadPanera y Digitas, además de creador Nicky Campbell subirá al escenario de la Semana de la Publicidad el 9 de octubre para el panel “Aprovechando momentos para crear momentos”. El grupo compartirá la estrategia detrás Variedades asociación con Panera, mientras los dos trabajaban para crear una campaña orgánica impulsada por personas influyentes que promocionara el nuevo Croissant Toast Sandwich y el Croissant Clutch de edición limitada de la cadena de restaurantes. La campaña estuvo vinculada a la noche más importante del año en la moda: la Met Gala, que se celebró en mayo.

Los oradores incluyen a Dea Lawrence, directora de operaciones y marketing de Variedad; Amy Lanzi, directora ejecutiva de Digitas Norteamérica; Nicky Campbell, creador; y Beth Ringer, vicepresidenta de estrategia de medios de Panera Bread.

El esfuerzo consistió en una campaña de video de tres partes que priorizaba las redes sociales junto con la alineación con Variedades Cobertura de la alfombra roja de la noche. La campaña demuestra cómo las marcas pueden anclarse a pilares culturales para crear momentos que resuenen mucho más allá de la noche misma.

Variedades La asociación con Panera incluyó una Vídeo estilo Prepárate conmigo de Nicky Campbell. «La integración de la marca, el marketing y las personas influyentes es clave para crear una campaña popular y bien pensada», afirmó Lawrence. «Nuestra colaboración fue perfecta, generando revuelo y entusiasmo por el nuevo Croissant Toast Sandwich y el bolso de mano de Panera de una manera orgánica».

Los panelistas compartirán ideas sobre cómo aprovechar los momentos distintivos para el reconocimiento de la marca, así como cómo combinar marcas con nuevos sectores a través del pensamiento innovador e involucrar a personas influyentes de maneras dinámicas y culturalmente relevantes. La conversación tendrá lugar en el escenario del Marketplace a las 12:30 horas.