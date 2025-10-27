Variety obtiene 107 nominaciones nacionales de periodismo artístico y de entretenimiento

Variedad reporteros, fotógrafos y diseñadores obtuvieron 107 nominaciones para la 18ª edición del Los Angeles Press Club Premios Nacionales de Periodismo de Arte y Entretenimientoincluidos Daniel D’Addario y Chris Willman como periodista impreso del año. Además, Ethan Shanfeld ha sido nominado a periodista online del año (vinculado a una organización).

Las nominaciones se repartieron en una amplia gama de categorías, incluida la crítica, en la que el crítico de cine codirector Peter Debruge fue nominado para reseñas de menos de 1.000 palabras, al igual que el colaborador independiente Siddhant Adlakha. Aramide Tinubu fue nominada a crítica de televisión, mientras que D’Addario fue nominada a crítica de teatro/artes escénicas y Jem Aswad fue nominado a crítica musical.

Entre una docena de nominaciones para VariedadEl departamento de arte fue el paquete de portada de “Taylor Swift fandom” para Jennifer Dorn, Haley Kluge, Richard Maltz y Joe Toreno.

Los guiños de impresión incluyeron a Adam B. Vary por “Toxic Fandom: Cómo Hollywood está luchando contra los fanáticos que solo buscan sangre”; Brent Lang por “La historia del origen de Netflix: cómo el transmisor acabó con un video de gran éxito, consiguió ‘House of Cards’ de HBO y cambió Hollywood para siempre» y Tatiana Siegel por «Dentro de la debacle de ‘Joker: Folie a Deux’: Todd Phillips no quería ‘nada que ver’ con DC en el fracaso de 200 millones de dólares».

El reconocimiento en categorías en línea incluyó a Michael Schneider por “Los reporteros de Los Ángeles cubren la devastación en sus propios vecindarios durante los incendios forestales: ‘Se siente como una pesadilla’ y ‘La fatiga se está apoderando’” y J. Kim Murphy por “’Jurado No. 2’ podría ser la última película de Clint Eastwood. Entonces, ¿por qué Warner Bros. la está enterrando?”

Ver todos los nominaciones aquí. La gala de los premios Arts and Entertainment Awards está programada para el 7 de diciembre. En la ceremonia del año pasado, Variedad se llevó a casa 14 victorias, incluida la de periodista impreso del año para Willman.