Variety lanza el podcast ‘Daily Variety’

A medida que el podcasting evoluciona hasta convertirse en un medio crucial para noticias, información, análisis e intercambio de ideas sobre negocios, Variedad ha lanzado una serie de noticias en audio de lunes a jueves que revive la marca “Variedad diaria”imprimir.

Anfitrión: Cynthia Littleton, Variedad El coeditor en jefe de “Daily Variety” ofrece actualizaciones rápidas por la mañana sobre titulares clave de noticias comerciales, junto con conversaciones más largas con Variedad periodistas y líderes de la industria sobre noticias y tendencias en la industria de contenido global. Los episodios de “Daily Variety” duran 20 minutos o menos y se publican la mayoría de los días a las 10 a.m., hora del Pacífico.

«‘Daily Variety’ está diseñado para llegar a los conocedores de la industria del entretenimiento con un despacho seleccionado que destaca noticias importantes para las personas que trabajan en televisión, cine, música, juegos, podcasting, inteligencia artificial y medios digitales y otros sectores adyacentes al contenido», dijo Littleton. «Estamos entusiasmados de acoger este escaparate vital para el importante trabajo realizado por Variedad periodistas de todo el mundo. También es un centro central para todas las cosas. Variedadmostrando nuestras franquicias editoriales, cumbres, conferencias, celebraciones y la variedad de otros eventos de medios en vivo que producimos cada año”.

Durante 80 años, de 1933 a 2013, el Daily Variety, con sede en Hollywood, fue un periódico impreso de lunes a viernes de lectura obligada para la industria del entretenimiento, desde los directores ejecutivos hasta los aspirantes a magnates que trabajaban en las salas de correo. En una era anterior de las comunicaciones, la llegada de la edición diaria del Daily Variety era el pulso vital de Hollywood con noticias granulares diarias a través de las principales cadenas, estudios, sellos musicales, artesanos creativos, agencias de talentos, gremios creativos, firmas de abogados y más. Daily Variety reflejaba el estilo periodístico de la época en la que nació. Con frecuencia era irreverente con titulares famosos y chispeantes, pero nunca dejaba de ser autoritario en los principales movimientos de la industria y representativo de los rumores en Hollywood en un día determinado.

Durante la última década, el podcasting se ha convertido en un foro esencial para las comunicaciones entre empresas y entre fans. Variedad ha ampliado su actividad en el ámbito del audio con podcasts semanales que incluyen “Awards Circuit”, “Strictly Business”, “Just for Variety” y “Stagecraft”, así como la serie documental en profundidad “Variety Confidential”. La última temporada de “Variety Confidential”, presentada por Variedad La editora ejecutiva Tatiana Siegel, se ubicó entre los 10 primeros de iHeart Media Podcasts este verano con una mirada en cuatro partes a “La vida y el legado de River Phoenix”.

Al considerar opciones para un Variedad serie de podcasts de noticias diarias, solo había una opción para una marca.

«Me enorgulleció estar en la cabecera de las últimas dos décadas impresas del Daily Variety. Estamos entusiasmados de traer de vuelta su espíritu en este nuevo y dinámico medio. Los episodios de ‘Daily Variety’ son ante todo una plataforma para los periodistas más talentosos y trabajadores del planeta. El podcasting es una forma convincente de brindarles a los oyentes una mirada detrás de escena de nuestra recopilación de noticias y escuchar directamente a nuestros periodistas en el terreno», dijo Littleton.

Los episodios de “Daily Variety” están disponibles a través de iHeartMedia, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music y otras importantes plataformas de audio.