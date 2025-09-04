Variety India se lanzará en asociación con Jueves Tales Publishing

VariedadLa marca Global Entertainment News N ° 1 ha anunciado el lanzamiento de Variedad India en asociación con Jueves Tales Publishing Pvt. Ltd., una potencia de medios dirigida por los veteranos de la industria Sarita Tanwar y Gautam Thakker.

La colaboración histórica se une a la prolífica industria cinematográfica de la India con el legado de Variedadque ya tiene presencia en 84 países de todo el mundo. Variedad India está programado para comenzar a publicar en noviembre en inglés, con planes de expandirse pronto a los idiomas regionales.

Con sede en Mumbai, Variedad India Será dirigido por el editor en jefe Tanwar, un aclamado periodista y experto en la industria que ha dirigido los equipos editoriales a medio día, Bombay Times y ADN. El equipo editorial y de liderazgo completo se anunciará en una fecha posterior.

«Este es un paso muy emocionante para Variedad. India es uno de los mercados más grandes del mundo para películas, televisión y medios digitales «, dijo Variedad Coeditores en Jefe Cynthia Littleton y Ramin Setoodeh. «El lanzamiento de Variedad India agregará una gran profundidad y dimensión a Variedad’S Cobertura galardonada del panorama de los medios globales «.

Tanwar agregado: «Variedad es la fuente de noticias de negocios de entretenimiento número 1 en el mundo. Traer esa marca a la India es un tema de orgullo inmenso y una gran responsabilidad. Esta no es una decisión estratégica, es apasionada. Habiendo editado algunas de las revistas y periódicos de entretenimiento más grandes del país, es un privilegio para el manejar VariedadQue siempre ha sido mi fuente de trabajo para Hollywood News. Existe la necesidad de una voz confiable similar en la India. Esperamos rellenar ese espacio con Variedad India. »

Thakker dijo que trae Variedad a la India es «tanto un honor como una oportunidad oportuna».

«Como una de las industrias cinematográficas más grandes y dinámicas del mundo, India merece una plataforma que no solo refleje su pulso creativo, sino que también lo conecta a la etapa global», continuó Thakker. «Esta asociación es una celebración del poder de narración de historias de la India y su creciente influencia en el panorama internacional de entretenimiento».