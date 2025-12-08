Variety gana 20 premios nacionales de periodismo artístico y de entretenimiento

Variedad ganó 20 trofeos de primer lugar el domingo por la noche en la 18ª edición de los Premios Nacionales de Periodismo de Arte y Entretenimiento, frente a los 14 triunfos que obtuvo la publicación en la competencia del año pasado.

Variedad obtuvo puntajes en un amplio espectro de categorías para trabajos publicados durante 2024-25, y las victorias se obtuvieron en divisiones que van desde noticias duras y reportajes comerciales hasta comentarios y críticas, fotografías y portadas. La cifra de 20 fue la mayor cantidad para cualquier publicación impresa en la competencia de 2025, patrocinada por la Club de Prensa de Los Ángeles.

Entre los elogios se encontraba el premio al Periodista Impreso del Año para el crítico musical principal y escritor senior Chris Willman, uno de los cinco premios que obtuvo este año.

También obtuvieron el primer premio por escritura y reportajes Kate Aurthur, Leo Barraclough, Daniel D’Addario, Clayton Davis, Matt Donnelly, Owen Gleiberman, Brent Lang, Kristen Lopez, Naman Ramachandran, Michael Schneider y Michaela Zee.

Jennifer Dorn, Haley Kluge, la editora adjunta de fotografía Jennifer Halper, Emilio Madrid, Richard Maltz y Joe Toreno también fueron los primeros clasificados, recompensados ​​por su trabajo en el arte y la fotografía de la revista.

Un paquete de portada del Eras Tour de Taylor Swift resultó popular entre los jueces. Willman ganó el premio a Mejor Película Musical por su artículo de portada en Swift (“Cómo la gira Eras de Taylor Swift se apoderó del mundo entero”), que implicó cubrir el impacto de la exitosa gira en el extranjero. El premio a la Mejor Portada fue para el equipo de Dorn, Kluge, Maltz y Toreno, por una imagen especialmente diseñada que tenía el tema “la gira más grande de todos los tiempos” expresado en forma de pulseras de la amistad.

El editor de fotografía Dorn y el director creativo Kluge volvieron a ser ganadores, obteniendo junto con Halper y Madrid en la categoría de Fotografía de retrato, Música/Teatro/Artes por una fotografía de Darren Criss y Cole Escola.

El editor ejecutivo Brent Lang también ganó dos veces este año, obteniendo un premio por Negocios/Cine/Impresión por “La historia del origen de Netflix: cómo el transmisor acabó con el video de gran éxito, capturó ‘House of Cards’ de HBO y cambió Hollywood para siempre” y otro por Análisis de comentarios/Tendencias, Cine e Impresión por “Cómo ‘Tiburón’ de Steven Spielberg soportó una producción infernal para convertirse en el primer éxito de taquilla del verano de Hollywood”.

El corresponsal jefe Daniel D’Addario recogió el premio al Mejor Crítico de Teatro/Artes Escénicas por sus reseñas escénicas a lo largo del año.

El crítico de cine en jefe Owen Gleiberman recibió el premio por Obituario/En agradecimiento, Personalidades cinematográficas por su recuerdo “Recordando a Val Kilmer, un actor poderoso que siguió siendo una estrella de cine reacia”.

Un segundo premio por un reconocimiento a un artista tristemente extrañado fue para la editora general Kate Aurthur en la categoría de Obituario/En agradecimiento, Personalidades de la televisión por su pieza «Recordando a Shannen Doherty: un ícono de la generación X que luchó como el infierno para vivir».

El editor ejecutivo de TV, Michael Schneider, recibió el premio Hard News, TV/Streaming por “Los reporteros de Los Ángeles cubren la devastación en sus propios vecindarios durante los incendios forestales: ‘Se siente como una pesadilla’ y ‘La fatiga se está apoderando’”.

El editor jefe de premios, Clayton Davis, ganó el premio Análisis de comentarios/Tendencias en línea por su columna «Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una ‘isla flotante de basura’: su odio disfrazado de comedia no era divertido ni una broma».

El escritor senior de entretenimiento y medios Matt Donnelly recogió el trofeo de Hard News, Film, Online por su artículo “Mike De Luca y Pam Abdy Under Fire at Warner Bros. Amid Box Office Flops: ‘We Didn’t Want to Fail’ David Zaslav”.

El premio al Perfil de Personalidad, Industria Cinematográfica en Línea fue para el reportero internacional Naman Ramachandran por su artículo “Deepa Mehta sobre 30 años de cine que rompe fronteras: enfrentando protestas, colgando a George Lucas y su trato de $1 con Salman Rushdie”.

La editora web asociada Michaela Zee ganó el premio Largometraje, Producción/Historia: Creativos debajo de la línea por su historia sobre el último trabajo de un compositor, «Cómo Alexandre Desplat elaboró ​​la partitura para ‘The Phoenician Scheme’ de Wes Anderson».

El editor de largometrajes internacionales Leo Barraclough, radicado en Londres, recibió el premio a Largometraje, Producción/Historia: creativos destacados, por su artículo «El director de ‘Mr. Nobody Against Putin’ sobre cómo levantar la tapa sobre la propaganda a favor de la guerra del Kremlin en un documental de Sundance».

La colaboradora independiente Kristen López recibió el premio a la diversidad en la industria cinematográfica en línea por su artículo “Los artistas discapacitados abogan por aliados en Hollywood: ‘La inclusión debe ser un movimiento y no un momento’”.

Además de periodista impreso y artículo musical, los otros premios de Willman fueron al mejor columnista en línea; Análisis de comentarios/tendencias, Música, por “Dejen de culpar al ‘respaldo de celebridades’ por la pérdida de Kamala Harris: necesitamos escuchar a los artistas ahora más que nunca”; y largometraje musical, artistas de grupo/industria, por “Shania Twain y Brandi Carlile sobre cómo trabajar en equipo para un festival exclusivamente femenino y por qué las mujeres que apoyan a las mujeres siempre son ‘justo a tiempo’”.

Variedad Además, fue honrado con docenas de premios de segundo y tercer lugar en la competencia NAEJ de 2025.

La ceremonia se celebró en el Millennium Biltmore, donde el Club de prensa de Los Ángeles También alberga los Premios de Periodismo del Sur de California cada mes de julio.

Durante la ceremonia se entregaron premios honoríficos a Paul Anka (el Premio Leyenda), Larry Mantle (el Premio Luminaria), Marlee Matlin (el Premio Impacto), Kasi Lemmons (el Premio al Narrador Distinguido) y Seth Rogen y Lauren Miller Rogen (el Premio Visionario). Anka concluyó el programa con una interpretación personalizada de su composición más famosa, “My Way”, con letra modificada para reflejar tanto su propio honor de la NAEJ como el de los periodistas asistentes.