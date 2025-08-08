Variety Confidential Podcast: River Phoenix’s Turning Point

En el segundo episodio de «Variedad confidencial: La vida y la leyenda de River Phoenix«, El podcast cambia su enfoque del explosivo ascenso del actor al momento crucial cuando su vida comenzó a desmoronarse. Unirse a la anfitriona Tatiana Siegel es una lista de colaboradores y amigos cercanos, especialmente la directora de» pelea de perros «, Nancy Savoca y Matthew Ebert, un confidente en el conjunto de» mi propio idaho privado «, donde el dramático actor del actor del actor.

Savoca, que trabajó con Phoenix durante la primavera y el verano de 1990 mientras filmaba «Dogfight», lo describe como un fenómeno de 19 años con extraordinaria empatía y potencial. Ella recuerda cómo la sensibilidad de Phoenix, el mismo rasgo que lo convirtió en la pantalla magnética en la pantalla, también lo hizo vulnerable, particularmente bajo el peso de la fama y la adoración de los fanáticos. Ella narra un incidente revelador en Seattle cuando un desfile local se detuvo cuando los fanáticos lo persiguieron en un frenesí que recuerda a Beatlemania. Esta experiencia lo dejó perturbado por cómo su presencia afectó a los demás.

Savoca también relata el primer día de filmar «Dogfight», durante el cual Phoenix habitó silenciosamente su papel con tanta precisión que inicialmente dudaba de si había seguido su dirección. Solo cuando revisaba los diarios se dio cuenta de que había igualado su visión perfectamente, demostrando una rara conciencia de información sobre el personaje y la cámara.

El episodio gira para «mi propio Idaho privado», el drama independiente de Gus Van Sant sobre los estafadores callejeros que marcaron un triunfo de carrera y un punto de inflexión personal. Ebert, quien conoció a Phoenix durante la «pelea de perros», comparte lo cerca que se fueron, vinculándose sobre el activismo, el arte y una creencia mutua en la creatividad significativa. Ebert describe el activismo de su amigo, sus proyectos ambientales, veganismo y participación con PETA, y recuerda su calidez y apertura sin esfuerzo.

Sin embargo, esa calidez se cruzó con la subcultura caótica que emerge en torno a la producción de la película, una plagada del consumo de drogas. Ebert recuerda cómo Phoenix entró en ese mundo con curiosidad, justificado como «investigación» para su papel. En cuestión de semanas, dice Ebert, muchos involucrados con la película, incluido el propio Phoenix, fueron atrapados en una espiral de metanfetamina y uso de heroína. Ebert también finalmente se enredó pero se detuvo en 1992; Phoenix nunca tuvo esa oportunidad.

A pesar del costo personal, la actuación de la estrella fallecida en «My Own Private Idaho» sigue siendo un momento decisivo en el cine: una representación cruda y matizada de un joven narcoléptico que anhela la identidad y la conexión. Los críticos elogiaron su profundidad. VariedadS Owen Gleiberman reflexiona durante el episodio que Phoenix representó la nueva ola de arte independiente serio en la década de 1990, ofreciendo presencia y complejidad emocional rara vez vistos de veinte años durante la década anterior.

Sin embargo, como explica Ebert en el episodio, el mismo «espíritu independiente» que hizo de Phoenix un artista tan poderoso también lo expuso a tentaciones autoestructivas. La arenosa producción y la atmósfera de la película normalizaron el consumo de drogas y el actor cayó rápido. Simultáneamente, su carrera estaba despegando, y se había convertido en el sostén de la familia y la estrella en ascenso sobre la que dependían los cineastas independientes. Ebert mira hacia atrás con arrepentimiento de su incapacidad para intervenir, diciendo: «Me sentí avergonzado de no haber trabajado más duro para sacarlo».

«Variety Confidential», distribuida por iHeart Podcasts, está disponible en la aplicación IHearTradio, Variety.com, así como en otras plataformas de podcasts importantes. «Variety Confidential» fue creado por Dea Lawrence, VariedadCOO y CMO, y Steve Gaydos. La temporada 2 es producida por Dea Lawrence y Tatiana Siegel.

Fuentes y citas

Recursos adicionales

30 años después: La muerte de River Phoenix | Side Dark of the 90s, Vice TV, 31 de octubre de 2023

Corriendo en Vacato, Warner Bros., septiembre de 1988

Dogfight, Warner Bros., septiembre de 1991

Mi propio Idaho privado, New Line Cinema, septiembre de 1993

Siskel y Ebert en las películas, 27 de septiembre de 1991

Picks, criterio de Norman Reedus, 16 de diciembre de 2024 https://www.youtube.com/watch?v=6gacahkcqzy