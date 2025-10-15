Variety celebra a 10 artesanos a seguir en 2025

Peluquero y maquillador, diseñador de prótesis.

‘El testamento de Ann Lee’



La fascinación de Pasicov por el cine y el maquillaje comenzó en casa con la sólida colección cinematográfica de su padre. «Mi padre era cinéfilo y coleccionista de películas», dice. «Gracias a él, crecí con acceso a películas que estaban mucho más allá de mi grupo de edad. Me dio una exposición inusualmente temprana al cine como forma de arte».

Ella le da crédito a “Death Becomes Her” de Robert Zemeckis como la película fundamental que solidificó su interés en dominar el maquillaje y las prótesis, ya que utilizó esas habilidades para “desmantelar visualmente los tropos clásicos de la belleza”.

“Desde muy temprana edad supe que quería estar en la industria, pero fue esa combinación de narración y artesanía, intelecto y arte práctico lo que finalmente me llevó al maquillaje como medio en el cine y la televisión”, dice.

Para “Roofman”, se inspiró en sus experiencias mientras crecía en las décadas de 1990 y 2000 para darle vida a los personajes y agregar autenticidad a la narrativa.

Señala que contribuir a la película musical de Mona Fastvold “The Testament of Ann Lee” es uno de los momentos de mayor orgullo en su carrera hasta el momento. Pasicov se había esforzado por asumir todo el diseño visual de una producción y “Lee” le brindó la oportunidad de hacerlo. Creó elaboradas pelucas para diferentes personajes, creó sutiles prótesis envejecidas y amplió su dominio técnico del maquillaje de efectos especiales. — Giana Levy