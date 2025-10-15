Variety celebra a 10 artesanos a seguir en 2025

Variedad ha anunciado sus 10 Artesanos a seguir, y la lista de este año destaca a los artesanos que trabajan incansablemente detrás de algunas de las películas más animadas de la temporada de premios, incluidas “Sinners”, “F1”, “One Battle After Another”, “Bugonia” y más.
Desde el inicio de la lista, los homenajeados han obtenido nominaciones y premios del gremio y de la Academia. Recientemente, el homenajeado de 2023, James Price (diseñador de producción, “Poor Things”) y Paul Tazewell de 2024 (diseñador de vestuario, “Wicked”) ganaron el Premio de la Academia en sus respectivas categorías.
En reconocimiento a sus logros, los homenajeados serán homenajeados en el Festival de Cine SCAD Savannah.
-
Otoño Durald Arkapaw
Director de fotografía ‘Pecadores’
Mientras escribía un artículo sobre “Broadway Danny Rose” y “Raging Bull”, Durald Arkapaw se enamoró de la perspectiva de convertirse en director de fotografía. Después de trabajar previamente con el director Ryan Coogler en «Black Panther: Wakanda Forever», la pareja comenzó a colaborar para el quinto largometraje de Coogler, «Sinners». «Nos apoyamos mutuamente», afirma Durald Arkapaw. “He aprendido a leer la historia a través [Ryan’s] ojos, para entender lo que necesita contarle y lo que es importante para él”.
Como la primera mujer en filmar en 65 mm, Durald Arkapaw está agradecida por la oportunidad de continuar abriendo puertas para una mayor representación en la cinematografía y ser una inspiración para las directoras de fotografía. “Significa muchísimo cuando chicas jóvenes, o estudiantes de cine de origen similar, se acercan a mí y me expresan su gratitud, no sólo por el trabajo, sino por el hecho de poder ver a alguien como ellas detrás de la cámara”. — Leer Mendoza
-
Virginia Berg
Asistente de dirección de arte ‘Avatar: Fuego y Ceniza’
El rodaje de “Avatar: The Way of Water” y su secuela, “Avatar: Fire and Ash”, planteó su propia serie de desafíos para Berg, alumno de SCAD, quien trabajó como asistente de dirección de arte en ambas películas. «Nos mantuvo pensando en un panorama más amplio en términos de la historia más amplia que estábamos contando».
Berg estaba muy emocionado de trabajar con Legacy Effects, desarrollando marionetas y criaturas para acción en vivo y explorando mecánicas y materiales de movimiento.
Sobre James Cameron, Berg dice: «Aborda todo lo que hace con una feroz curiosidad. Cada planta, criatura, personaje, vehículo y accesorio que ves en la pantalla ha sido intensamente discutido y disecado. Hay una razón y una historia de fondo detrás de cada detalle visual y tener esa mentalidad en el departamento de arte (y en todos los departamentos) produce un mundo que se siente verdaderamente auténtico y tangible, lo cual puede ser difícil en proyectos de ciencia ficción y fantasía». —jazz tangcay
-
EJAE
Compositor de canciones
‘Dorado’ de ‘KPOP Demon Hunters’
La cantautora EJAE pasó cinco años como la voz cantante de Rumi en “KPOP Demon Hunters” de Netflix y coescribió el gran éxito “Golden”, interpretado por el grupo ficticio de chicas del programa, Huntr/x.
La banda sonora generó cuatro sencillos Top 10, abriendo la puerta para que las nuevas generaciones descubran el mundo del K-pop.
“Uno de los mayores activos que aporté a la película, o al escribir las canciones, fue ser bilingüe”, dice. «Me veo a mí mismo como un compositor. Para mí, nunca tuve el objetivo de ser una estrella del pop. Estoy más impulsado por la melódica [in writing]y me encanta mirar las obras de compositores que me inspiran e intentar integrar eso en mi trabajo”.
EJAE espera continuar su trabajo lírico en el cine. «Me encantaría algún día trabajar en un proyecto como ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ o hacer la banda sonora de una película de James Bond». — Leer Mendoza
-
Andy Jurgensen
Editor
‘Una batalla tras otra’
Jurgensen trabajó por primera vez con el director Paul Thomas Anderson como asistente de edición en “Inherent Vice” de 2014. Después de editar algunos de los videos musicales del director, finalmente se desempeñó como editor principal de “Licorice Pizza” de 2021. Un thriller de acción épico con fuertes dosis de sátira, “One Battle After Another” es un territorio nuevo y ambicioso para Anderson, así como para Jurgensen.
“Era desalentador pensar en ello”, reflexiona Jurgensen. «Obviamente es una película de mayor presupuesto, una película de acción y una película mucho más grande que la que yo he hecho y la que él ha hecho. Fue un desafío, pero funcionó».
Jurgensen estuvo presente con frecuencia en los diarios durante todo el rodaje y, con un guión gráfico mínimo y sin previsualizaciones, él y Anderson reconstruyeron la película de acción al estilo de la vieja escuela. — Andres McGowan
-
Ben Munro
Diseñador de producción
‘F1’
El enfoque de Munro ante el drama, con el telón de fondo de las carreras de F1 desde Silverstone en Inglaterra hasta Las Vegas, fue crear autenticidad con estilo. La película dirigida por Joseph Kosinski está protagonizada por Brad Pitt como el ex piloto de Fórmula 1 Sonny Hayes, quien regresa al deporte y se asocia con su compañero de equipo novato Joshua Pearce (Damson Idris). Munro dice: «Nuestro objetivo era combinar una estética de alta gama con el realismo valiente que define a la F1, asegurando que el mundo que construimos pareciera a la vez aspiracional y creíble».
Con acceso al mundo de las pistas de carreras y los pilotos de la F1 (el ex piloto de Mercedes y ahora de Ferrari, Lewis Hamilton, es productor), Munro dice que su mayor desafío fue ganarse la confianza de la comunidad de la F1. «Tuvimos que convencer tanto a la fraternidad como a la base de fans de que nuestra presencia no perturbaría las carreras y que nuestros decorados y coches podrían resistir un escrutinio minucioso dentro y fuera de la pista», dice.
Respecto a trabajar con Kosinski, Munro dice: «No importa cuán ambicioso sea el desafío, aprendí que con perseverancia y claridad de propósito, todo se puede lograr». — jt
-
Stephanie Pasicov
Peluquero y maquillador, diseñador de prótesis.
‘El testamento de Ann Lee’
La fascinación de Pasicov por el cine y el maquillaje comenzó en casa con la sólida colección cinematográfica de su padre. «Mi padre era cinéfilo y coleccionista de películas», dice. «Gracias a él, crecí con acceso a películas que estaban mucho más allá de mi grupo de edad. Me dio una exposición inusualmente temprana al cine como forma de arte».
Ella le da crédito a “Death Becomes Her” de Robert Zemeckis como la película fundamental que solidificó su interés en dominar el maquillaje y las prótesis, ya que utilizó esas habilidades para “desmantelar visualmente los tropos clásicos de la belleza”.
“Desde muy temprana edad supe que quería estar en la industria, pero fue esa combinación de narración y artesanía, intelecto y arte práctico lo que finalmente me llevó al maquillaje como medio en el cine y la televisión”, dice.
Para “Roofman”, se inspiró en sus experiencias mientras crecía en las décadas de 1990 y 2000 para darle vida a los personajes y agregar autenticidad a la narrativa.
Señala que contribuir a la película musical de Mona Fastvold “The Testament of Ann Lee” es uno de los momentos de mayor orgullo en su carrera hasta el momento. Pasicov se había esforzado por asumir todo el diseño visual de una producción y “Lee” le brindó la oportunidad de hacerlo. Creó elaboradas pelucas para diferentes personajes, creó sutiles prótesis envejecidas y amplió su dominio técnico del maquillaje de efectos especiales. — Giana Levy
-
Alex Somers
Compositor
‘Familia de alquiler’
En “Rental Family” de Hikari, la sensación de alienación y profunda soledad al observar a Phillip (Brendan Fraser) se ve agravada por la música de Somers.
Instrumentos como el Optigan, un teclado electrónico de principios de los años 70 con sonido áspero fabricado por Mattel que utilizaba muestras grabadas ópticamente, proporcionaron la base sonora del viaje del personaje. «Hikari nos animó a explorar todos nuestros instintos musicales y sonoros que teníamos desde el principio», dice Somers. «Nos impulsó a crear música que hablara de la idea universal de ayuda. La idea de necesitar ayuda, pedir ayuda y recibir ayuda».
Somers señala que sus influencias incluyen «sonidos de lluvia en el techo, y cuando hay un cambio de nota/acorde en una pieza musical y es exactamente el correcto». — jt
-
Malgosia Turzanska
Diseñadora de vestuario
‘Hamnet’
«La primera imagen en mi cabeza fue la de un músculo cardíaco gigante latiendo, palpitando y pulsando con sangre», dice Turzanska.
“Hamnet” de Chloe Zhao es una historia de amor y pérdida, todo lo cual inspiró “Hamlet” de William Shakespeare. Al diseñar el vestuario, Turzanska dice que se sintió atraída por el arte de Magdalena Abakanowicz y Mrinalini Mukherjee, quienes esculpen con texturas orgánicas y fibrosas. La paleta de Agnes (Jessie Buckley) tiene sus raíces en la naturaleza: rojos, naranjas y óxidos.
Por el contrario, William Shakespeare (Paul Mescal) tiene detalles Tudor en su vestimenta. El dentado y corte de los textiles se utilizó como herramienta emocional para expresar su estado de ánimo. «Al final, está cubierto de arcilla seca, que luego se agrieta y se desintegra, revelando que está crudo y abierto». —jt
-
jennifer ventas
directora de casting
‘La máquina aplastante’
Venditti tiene una triple función en esta temporada de premios. Ella eligió el elenco de “The Smashing Machine” de A24, así como de “Bugonia” de Focus Features y el próximo “Marty Supreme” de A24.
“The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie, está protagonizada por Dwayne Johnson en la historia del campeón de artes marciales mixtas Mark Kerr. «Para Benny era muy importante que la película tuviera una calidad auténtica que honrara la vida de Mark y especialmente el mundo de las MMA», dice.
Así que encontró grandes luchadores y otros personajes de ese mundo, pero porque también ayudaría a Johnson y a su coprotagonista Emily Blunt a experimentar plenamente el mundo de las MMA de la forma más fiel a la naturaleza posible. «Pudimos encontrar a Ryan Bader, un verdadero campeón de peso pesado de MMA» para interpretar el papel del mejor amigo de Kerr, Mark Coleman, «y su actuación aportó una autenticidad cruda al papel».
Para el papel de Don en “Bugonia”, Venditti se conectó con organizaciones que apoyan a artistas neurodivergentes apasionados por las artes escénicas. “Observamos a muchas personas, pero quedó claro que Aidan [Delbis] fue lo más destacado. Además del talento y la presencia cautivadora de Aidan, tenía una química maravillosa con [the film’s stars] Jesse Plemons y Emma Stone”. — jt
-
Torsten Witte
Jefa del departamento de peluquería y maquillaje
‘Bugonia’
Witte siempre aspiró a convertirse en peluquera y maquilladora profesional. Su determinación de hacer realidad sus sueños de infancia lo impulsó a dejar Alemania para mudarse a París cuando tenía 21 años, lanzando su carrera en la industria de la moda asistiendo en sesiones de fotos y desfiles de moda. Al mudarse de París a la ciudad de Nueva York y, finalmente, a Los Ángeles, consiguió su primera película, “Little Miss Sunshine”, como jefe del departamento de maquillaje.
En su último proyecto, Witte es el cerebro detrás de la cabeza rapada de su vieja amiga y colaboradora frecuente Emma Stone en “Bugonia”. Le da crédito al director de la película, Yorgos Lanthimos, por su visión y esfuerzos de colaboración que lo ayudaron a darle vida a estos personajes en un proyecto del que está extremadamente orgulloso. “He creado algunos personajes increíbles y estoy muy orgulloso de esto. [film] «Porque es el más importante para nuestro planeta y para el lugar donde nos encontramos ahora», dice. «No hay manera de que supiéramos cuando estábamos filmando esto cuánto más relevante será este proyecto cuando salga». — Giana Levy