Variety celebra a 10 artesanos a seguir en 2025



Variedad ha anunciado sus 10 Artesanos a seguir, y la lista de este año destaca a los artesanos que trabajan incansablemente detrás de algunas de las películas más animadas de la temporada de premios, incluidas “Sinners”, “F1”, “One Battle After Another”, “Bugonia” y más.

Desde el inicio de la lista, los homenajeados han obtenido nominaciones y premios del gremio y de la Academia. Recientemente, el homenajeado de 2023, James Price (diseñador de producción, “Poor Things”) y Paul Tazewell de 2024 (diseñador de vestuario, “Wicked”) ganaron el Premio de la Academia en sus respectivas categorías.

En reconocimiento a sus logros, los homenajeados serán homenajeados en el Festival de Cine SCAD Savannah.



