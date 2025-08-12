Variety busca presentaciones para la lista de actores de 2025 para vigilar

Los actores de Variety para ver devoluciones el 15 de octubre.



Organizado por el Newport Beach Film Festival, la lista anual de impacto, que identifica a actores notables prometedores, está buscando presentaciones para 2025.



Los homenajeados anteriores incluyen a Monica Barbaro («A Complete desconocido»), Drew Starkey («queer»), Charles Melton («May Diciembre»), Dominic Sessa («The Holtavers»), Amber Midthunder («presa») y Sam Nivola («White Rideo»).



Como la publicación de registro de la industria del entretenimiento, Variedad Busca resaltar a los creativos que están haciendo olas en un espectro de disciplinas. Al igual que las listas similares para directores, guionistas, productores y animadores, los actores para ver la vista de los actores recientes, actuales y futuros de los actores en ascenso.



Los homenajeados se referirán en la edición del 15 de octubre de Variety y se agacharon en un brunch especial durante el festival. «Estamos increíblemente orgullosos de asociarnos una vez más con Variedad para presentar su excepcional 10 actores para mirar Programa en el Newport Beach Film Festival «, dice Gregg Schwenk, CEO y director ejecutivo de NBFF.» Siempre es emocionante dar la bienvenida al notable talento de que Variedad Reúne, y esperamos celebrar sus logros extraordinarios y futuros brillantes «.



La fecha límite para las presentaciones es el 20 de agosto. Los candidatos o sus representantes pueden encontrar más detalles y enviar sus calificaciones relevantes mediante Al hacer clic en este enlace.