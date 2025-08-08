Variety busca envíos para la lista de guionistas de 2025 para ver

Organizado en 2025 por Nuevo México Festival Internacional de Cine de Santa Fela lista anual de impacto Guionistas para verque identifica a los notables guionistas de películas prometedores, está buscando presentaciones para 2025.



Los homenajeados anteriores incluyen a Nora Garrett («After the Hunt»), Julian Breece («Rustin»), Marcus Gardley («The Color Purple»), Justin Kuritzkes («Challengers»), Samuel D. Hunter («The Whale»), Stefani Robinson («Chevalier»), Joel Kim Booster («Fire Island), Jeremy O. más.



Como la publicación de registro de la industria del entretenimiento, Variedad Busca resaltar a los creativos que están haciendo olas en un espectro de disciplinas. Al igual que las listas similares para actores, animadores, productores y directores, guionistas para ver la observación de trabajos recientes, actuales y futuros de guionistas en ascenso.



Variedad Se enorgullece de asociarse con el Festival Internacional de Cine de Santa Fe, celebrado del 15 al 20 de octubre, por segundo año consecutivo. «Estos guionistas representan algunos de los talentos más emocionantes para ver en la industria en este momento», dice Liesette Bailey, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Santa Fe. «Es perfecto para Santa Fe poder alojarlos en una ciudad donde algunos de los grandes han hecho su mejor escritura».



La fecha límite para las presentaciones es el 20 de agosto. Los candidatos o sus representantes pueden encontrar más detalles y enviar sus calificaciones relevantes mediante Al hacer clic en este enlace.

