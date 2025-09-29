Variedad El 7 de octubre en Nueva York presentará su Future of Brand Summit presentada por ACXIOM el 7 de octubre. El evento de medio día y la recepción de cócteles convocarán a los ejecutivos, especialistas en marketing, creativos y líderes culturales más influyentes de la industria para explorar cómo las marcas se abren en el panorama de los medios de comunicación concurrido actual.

El programa presenta conversaciones principales y paneles exclusivos con líderes de entretenimiento, marketing, tecnología, diseño y más, destacando cómo los líderes más innovadores de hoy están dando forma a la próxima era de la narración de la marca, la participación del consumidor y el impacto cultural.

El día comenzará con una conversación clave con el co-anvancor de «Good Morning America», analista de «Fox NFL Sunday» y presentador de «100,000 Pyramid» Michael Strahan, que se sentará con José Díaz, asociaciones estratégicas de EVP y comunicaciones de Smac Entertainment, para una conversación moderada por Cynthia Littleton, coeditor en cheñor,,,, alumno de entretenimiento. Variedad.

Más tarde en el día, «Project Runway» sube al escenario para una conversación magistral con el diseñador y productor ejecutivo y mentor Christian Siriano y productor ejecutivo y showrunner Michael Rucker, moderado por Ramin Setoodeh, coeditor en jefe, Variedad.

La «Mesa redonda de visionarios de marca» destacará a los líderes de marketing transformador que configuran el futuro de sus industrias. Cynthia Littleton moderará una conversación con Tim Ellis, CMO de la NFL; Peggy Roe, directora de clientes de Marriott; Leanne Fremar, directora de marca de JPMorganchase; Mark Kirkham, CMO de PepsiCo Beverages, América del Norte; y Laurie Lam, directora de marca de Elf Beauty. Juntos, explorarán cómo las marcas se están abriendo paso en un entorno de medios llenos de gente y la atención al consumidor.

El panel «Creatividad y datos conectados» se sumergirá en cómo las ideas elevan el diseño, la narración de cuentos y la participación de la audiencia. Todd Spangler, Variedad El editor de negocios moderará una discusión con Jarrod Martin, CEO, ACXIOM; Andrés Ordóñez, Director Creativo Global, FCB; y Diana Haussling, CEO, Hello Products sobre cómo las marcas pueden ofrecer experiencias de consumo imaginativas y profundamente relevantes.

El lado de la Fireside «CMO of the Future» explora los rasgos de liderazgo, la mentalidad empresarial y tecnológica Los CMO futuros deben prosperar: equilibrar la creatividad, los datos, la IA y el impacto organizacional, y contará con Denise Persson, CMO, copo de nieve; y Courtney Keating, CMO, Acxiom.

«En el futuro de Brand Summit, estamos pasando el rumor para centrarnos en lo que realmente importa: cómo las marcas están creando experiencias significativas de los clientes y impulsando un impacto real», dijo Jarrod Martin, CEO de ACXIOM.

Finalmente, los «momentos que son importantes: el panel de la conexión y las comunidades de alimentación de NBCU a través de experiencias compartidas» explorará cómo la tecnología está impulsando no pueden perder los momentos en la televisión lineal, las plataformas de transmisión, las redes sociales y las reuniones en persona, acercando a los fanáticos y las marcas al contenido y las comunidades a las que sirven. El panel presenta a Alison Levin, presidenta de publicidad y asociaciones, NBCUniversal; Maria Taylor, presentadora de «Football Night in America», la principal anfitriona de NBC Sports ‘y la anfitriona de WNBA Studio; Willie Geist, presentador de «Sunday Today With Willie Geist» y coanfitrión de «Morning Joe»; y Craig Conover, miembro del elenco de «Southern Charm», emprendedor y autor. La conversación será moderada por Jenny Maas, escritora de negocios de televisión senior, Variedad.

«Nos complace asociarnos con ACXIOM para reunir a un notable grupo de líderes en el futuro de Brand Summit para explorar cómo la creatividad, los datos y la narración están impulsando el próximo capítulo de la innovación de la marca», dijo Variedad’S Jefe de Operaciones y Marketing, Dea Lawrence.