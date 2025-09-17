Variety anuncia 2025 Power of Women Los Angeles Homenorees

Variedad se complace en anunciar los homenajeados para su próxima Poder de las mujeres emisión el miércoles 29 de octubre y el evento esa misma noche en Beverly Hills. El evento, en asociación con Lifetime, celebra el poder de las homenajeadas de las mujeres, quienes aparecerán en la portada del tema, así como las mujeres consumadas perfiladas en el informe anual de impacto de las mujeres, que destaca a los líderes en la industria del entretenimiento.

Los homenajeados de Power of Women de este año incluyen a la actriz ganadora del Premio Oscar y Emmy Jamie Lee Curtis, quien será vista en la próxima película de los estudios del siglo XX «Ella McCay», en los cines el 12 de diciembre, y produjo «The Lost Bus» junto a Jason Blum, que abre el 19 de septiembre del 19 de septiembre y en Apple TV+ el 3 de octubre, es apoyar el Hospital de los Angeles de Los Ángeles; La actriz nominada al Premio de la Academia y la ganadora del Globo de Oro, Kate Hudson, protagoniza la próxima película de Focus Fintica «Song Sung Blue» en los cines el 25 de diciembre y actualmente en producción como productora estrella y ejecutiva en la segunda temporada de «Running Point» de Netflix, está apoyando el Programa Mundial de Alimentos (WFP); La cantante, compositora, bailarina, actriz y líder de Tony Premio Tony para el fenómeno pop global The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, recién salido de su aclamado giro en «Sunset Blvd», que hará su debut en Carnegie Hall el 8 de octubre, está apoyando las olímpicas especiales; La comediante, escritora y actriz Wanda Sykes del Premio Emmy, EP y estrella de «The Upshaws» de Netflix que actualmente se encuentra en su gira global «Please & Thank You», está apoyando al Centro Ruth Ellis; y actriz y productora nominada a Emmy Sydney Sweeney, que protagoniza la próxima película biográfica de Black Bear «Christy» en los cines el 7 de noviembre y el thriller de Lionsgate «The Housmaid», en los cines el 19 de diciembre, está apoyando al Centro Nacional sobre Violencia Doméstica y Sexual.

Variedad También honrará al gimnasta y activista del campeón mundial Aly Raisman con el Premio Variety Courage, presentado por Purina, que reconoce su poderosa defensa y liderazgo en nombre de los sobrevivientes de abuso, así como por mostrar a los sobrevivientes cómo el amor incondicional de una mascota puede ser parte del viaje de curación. El reconocimiento se vincula estrechamente con el Proyecto Purple Conleh de Purina, una asociación con Redrover sin fines de lucro que trabaja para apoyar a los sobrevivientes de violencia doméstica en ambos extremos de la correa creando refugios de violencia doméstica más amigables para las mascotas en todo el país. La investigación ha demostrado que casi la mitad (48%) de los sobrevivientes de abuso doméstico retrasan dejar una situación peligrosa porque no pueden llevar a su mascota con ellos, pero menos del 20% de los refugios de violencia doméstica en todo el país aceptan actualmente mascotas. Desde 2019, Purina y Redrover han otorgado más de 55 subvenciones para cambiar esto, ayudando a garantizar que los sobrevivientes no tengan que elegir entre protegerse y quedarse con las mascotas que aman.

El evento será organizado por la actriz, comediante, escritora y autora Iliza Shlesinger, quien recientemente debutó su último especial de stand-up «Iliza Shlesinger: A Different Animal» en Prime Video y actualmente está de gira por el mundo con su muy esperada «Iliza! Live Tour».

«Power of Women es un evento seminal que celebra a los líderes de entretenimiento cuyas acciones y voces inspiran un cambio crucial», dijo Variedad CEO y editor de grupos Michelle Sobrino-Sarns. «Estamos orgullosos de honrar a estas mujeres notables y continuar nuestra valiosa asociación con Lifetime para mostrar su impacto. Su creatividad, coraje y compromiso están dando forma al futuro de nuestra industria».

Lifetime es el socio presente del evento y Purina es el principal socio del evento. Mattel es un socio oficial del evento y organizará una activación de marca con regalos especiales a los asistentes.

Se darán bolsas de regalo exclusivas y curadas a los homenajeados e invitados en el evento con entretenimiento, belleza, productos de salud y moda, de compañías como Barry’s, Tarte Cosmetics, The Honest Company, Yse Beauty de Molly Sims, Saint Jane Beauty y más.