Variety anuncia 10 actores para ver para 2025

Variedad ha anunciado su 10 actores para mirar Para 2025, una franquicia lanzada en 1998. La lista ha incluido a más de 35 ganadores y nominados de los Premios de la Academia, incluidos Mahershala Ali, Timothée Chalamet y Brie Larson. La lista de este año destaca a actores prometedores y innovadores, muchos de los cuales aparecen en las películas de la temporada de premios este año, incluida «One Battle After otra», «pecadores» y «valor sentimental».

Los homenajeados se perfilarán en la edición del 8 de octubre de Variety y se celebrarán en un brunch el 19 de octubre en el Newport Beach Film Festival Honores presentados por Visit Newport Beach. «Estamos encantados de asociarnos una vez más con Variety para exhibir a los 10 actores de este año para ver en el Newport Beach Film Festival Honors Brunch», dijo Gregg Schwenk, CEO y cofundador del festival. «Cada una de estas estrellas en ascenso aporta una voz y energía únicas a la pantalla. Juntos destacan la increíble gama de talentos que dan forma al futuro del cine y la televisión que serán reconocidos durante la próxima temporada de premios».

Los 10 actores de este año para ver son:

Milly Alcock

La estrella del éxito de Netflix «Sirens» asumirá el papel principal en «Supergirl» del universo de DC, que llegará en 2026.

Ella Anderson

Anderson será visto más adelante este año en «Song Song Blue» frente a Kate Hudson y Hugh Jackman.

Millas caton

El actor/músico abrió todo con su primer papel cinematográfico como Sammie en el éxito de Ryan Coogler «Sinners».

Edmund Donovan

Donovan ganó un escritorio de drama y el premio OBIE por su trabajo en «Greater Clements» en el escenario y protagoniza a Willem Dafoe en la próxima película «Fama tardía».

Chase Infiniti

Después de hacer su debut televisivo en «Presumed Innocent», Infiniti se mudó a la «One Battle After Otro» de Paul Thomas Anderson, frente a Leonardo DiCaprio y Sean Penn, en su debut cinematográfico.

Inga Ibsdotter Lilleaas

El actor noruego está ganando raves por su actuación como la hermana sensata en el «valor sentimental» de Joachim Trier.

Jay Lycurgo

Las estrellas británicas de Thespian frente a Cillian Murphy en «Steve» y se volverán a cambiar con el ganador del Oscar para la próxima película de «Peaky Blinders» «The Immortal Man».

Guillaume Marbeck

El actor francés hace su debut cinematográfico interpretando a Jean Luc-Godard en «Nouvelle Vague» de Richard Linklater.

Tonatiuh

Siguiendo los papeles en «Vida» y «Capacitán», el actor protagoniza frente a Diego Luna y Jennifer López en la adaptación cinematográfica de «The Kiss of the Spider Woman».

Mari Yamamoto

El actor «Monarca: Legacy of Monsters» y «Pachinko» es audiencias encantador con un giro de apoyo frente a Brendan Fraser en «Rental Family».