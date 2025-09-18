Variedad para honrar a Gabrielle Union en Entertainment & Tech Summit

Los líderes y empresarios en la intersección de la tecnología y el entretenimiento se unirán el 25 de septiembre para VariedadSummit de entretenimiento y tecnología en el London West Hollywood. La cumbre de este año incluirá paneles, discusiones y oportunidades de redes para innovadores emergentes y establecidos en una amplia amplitud de industrias.

Los oradores principales en la cumbre incluyen productor de cine Jerry Bruckheimercuyo último éxito de taquilla, «F1», está protagonizada por Brad Pitt; Los creadores de «Stranger Things» Matt y Ross Duffer; y una mesa redonda sobre el futuro de la transmisión con ejecutivos de televisión de Warner Bros., Sony, NBCuniversal, Starz y Amazon Studios.

Las discusiones con invitados adicionales se centrarán en temas como la inteligencia artificial, la economía de experiencia en vivo, el marketing de los creadores, la cultura deportiva en la transmisión y la narración de empresas emprendedoras. El día también contará con una charla junto al fuego con el presidente de Disney Television Group, Craig Erwich, y la creadora de «Abbott Elementary» Quinta Brunson, así como una conversación sobre tecnología de entretenimiento que impulsa la conciencia de salud mental con el CEO de Universal Music, Jody Gerson y el fundador de Project Healthy Minds, Phil Schermer.

Unión Gabrielle recibirá este año Variedad Premio al Impacto Entrepreneur, presentado por Wells Fargo, en la cumbre. Union es actor, productor, autor y emprendedor conocido por sus papeles en «traerlo», «Ella es todo eso» y «10 cosas que odio de ti». Recientemente produjo la película de Amazon «The Idea of ​​You» y The Bet+ Docuseries «My Journey to 50». Su compañía de producción, I’ll Have Other, fue fundada en 2018 para defender las historias diversas y marginadas en la pantalla. Con su esposo, la ex estrella de la NBA Dwyane Wade, fundó con orgullo, una marca de cuidado de bebés especializada en productos para bebés de color. También fundó la empresa de bocadillos saludables para niños Bitsy’s y la línea de productos de cuidado del cabello impecable.

Union describe su marca como «satisfacer las necesidades de los más vulnerables», impulsado por una misión «para ofrecer productos excelentes, hermosos y efectivos que las personas realmente necesitan en el día a día». Con respecto a cómo usa el entretenimiento y la tecnología en su trabajo, dice: «Creo que tenemos la capacidad de conectarnos y cuidar a los más vulnerables y utilizar la tecnología para mejorar la humanidad». Ya sea que esté entregando una actuación, produciendo una película o creando un producto, Union quiere «usar tecnología para todas sus capacidades sorprendentes, curar el mundo, conectarnos en lugar de desgarrarnos, compartir recursos, compartir información, compartir diferentes formas de ser sostenible y reducir el mundo en lugar de crear un Gulf más grande entre los Have y los Nots».