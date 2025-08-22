Variedad Confidencial: River Phoenix El icono

Más de 30 años después River PhoenixLa trágica muerte fuera de la sala Viper de Hollywood, la influencia del difunto actor continúa ondulando a través de la industria. Ese es el foco del último y final, episodio de «»Variedad confidencial: The Life and Legend of River Phoenix «, produjo en asociación con IHeartPodcasts y organizada por Tatiana Siegel. Phoenix, quien murió en 1993 a los 23 años, dejó solo 14 créditos cinematográficos, pero su breve carrera se ha comparado con un futuro robado.

El final trae un contexto fresco al legado de la estrella y las circunstancias que rodean su muerte. El especialista en adicción, el Dr. Drew Pinsky, se une a Siegel para desempacar la intersección del abuso de celebridades y sustancias, señalando que la sobredosis de Phoenix era prevenible y emblemática de las luchas de Hollywood en la década de 1990. «No recibió el cuidado que debería tener de la manera oportuna que debería tener», dice Pinsky. «Y ciertamente no recibió un tratamiento de adicción que fuera efectivo».

El podcast también revisa la muerte de las ondas de choque Phoenix enviada a través de Hollywood. Variedad reportado en ese momento en monumentos simultáneos, uno en Los Ángeles, organizado por Ione Skye, y otro en la casa de la familia Phoenix en Gainesville, Florida. Los asistentes incluyeron a Samantha Mathis, Dan Aykroyd, Dermot Mulroney, Flea y Michael Stipe. Más tarde, un tributo de Paramount Theatre Drew Sidney Poitier, Rob Reiner, Helen Mirren y otros. «Ser un actor joven, crecer tan rápido con tanto ofrecido y hacer tantas cosas, es una locura», dijo el agente de Phoenix, Iris Burton, a Variety después de los memoriales. «Espero que todos aprendan de esta tragedia».

Siegel se une a VariedadBrent Lang y el principal crítico de cine Owen Gleiberman, quienes exploran cómo la carrera de Phoenix podría haber sido paralela a los de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt si hubiera vivido. «No hay razón para que River no pueda haber jugado casi ninguno de [DiCaprio’s] roles «, observa Lang. Gleiberman agrega que Phoenix poseía» ese carisma mágico que hace una estrella «y probablemente se habría convertido en un protagonista y al mismo tiempo adoptar un trabajo independiente nervioso.

El episodio también conecta el legado de Phoenix con su hermano Joaquín, quien dedicó con movimiento su victoria en el Oscar 2020 para «Joker» con el río, citando un río Lyric escribió cuando era adolescente: «Corre al rescate con amor y la paz seguirá».

Finalmente, el episodio, titulado «River Phoenix, el ícono», enmarca al joven actor como una inspiración y una advertencia. «La historia de River Phoenix es de brillantez y desamor», concluye Siegel. «Sirve como una inspiración y una historia de advertencia, recordándonos la belleza y la fragilidad de la vida humana».

«Variety Confidential», distribuida por iHeart Podcasts, está disponible en la aplicación IHearTradio, Variety.com, así como en otras plataformas de podcasts importantes. «Variety Confidential» fue creado por Dea Lawrence, VariedadCOO y CMO, y Steve Gaydos. La temporada 2 es producida por Dea Lawrence y Tatiana Siegel.

